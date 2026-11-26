Исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Олег Кузьмин высказался о последних результатах команды.

Фото: ФК "Рубин"

Поэтому будем надеяться, что и в дальнейшем команда будет "звенеть", - приводит слова Кузьмина пресс-служба казанцев.

По словам Кузьмина, он надеется, что команда и дальше будет "звенеть".- Победы, конечно, добавляют и сил, и эмоций, и, как вы сказали правильно, восстанавливаться легче.Олег Кузьмин был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера "Рубина" после отставки Франка Артиги - в октябре текущего года. Под его руководством команда одержала четыре победы в пяти матчах.Вчера, 25 ноября, казанцы на домашнем стадионе одержали победу над "Родиной" в шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1 (3:0 - пен.) и вышли в плей-офф Пути регионов. В турнирной таблице РПЛ волжане на данный момент занимают седьмое место с 21 баллом в своем активе.