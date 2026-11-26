Россиянин умер во время матча Лиги чемпионов "Сабах" - "Барселона" - источник

Россиянин скончался на стадионе в Азербайджане во время матча Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

По информации источника, россиянин, прибывший в Азербайджан на матч Лиги чемпионов УЕФА "Сабах" - "Барселона" скончался на стадионе. Трагический инцидент произошел во втором тайме - зрителю стало плохо во время просмотра матча. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.



Напомним, что вчера, 25 ноября, "Сабах" на домашнем стадионе уступил испанской "Барселоне" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 1:4.



Источник: Vesti.az.