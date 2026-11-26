"Результаты хорошие. Институт сборной должен быть. Хорошо, что РФС находит соперников, им надо отдать должное. Организация игр проходит на высочайшем уровне, чему я не удивлён", — заявил Черчесов "Советскому спорту".
Экс-наставник национальной команды также обратил внимание на успешное завершение календарного года.
"Последние два матча выиграли, 2026 год заканчивается для сборной России на позитивной ноте", — подчеркнул специалист.
В течение 2026 года сборная России провела десять встреч, в которых одержала семь побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Напомним, российская национальная команда по-прежнему отстранена от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит товарищеские матчи.
Источник: "Советский спорт"