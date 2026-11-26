"Мы хотим каждую игру побеждать, независимо от соперника. Считаю, что мы лучшая команда в России, поэтому у нас не может быть осечек. "Зенит" — это чемпион России, так что в каждой игре должна быть только победа", — заявил Мусаев.
Полузащитник также признался, что второе место по итогам первого круга не оказывает психологического давления на команду. При этом петербуржцы рассчитывают как можно скорее вернуть лидерство.
"Честно, не давит. Но хотелось бы вернуться на своё место — первое. После чего надо двигаться от игры к игре", — добавил футболист.
Напомним, в двух последних матчах РПЛ "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" (2:2) и уступил "Рубину" (1:3). После 15 туров команда Сергея Семака занимает второе место с 31 очком, отставая от московского "Динамо" на один балл.
Следующую встречу петербуржцы проведут 28 ноября на выезде против ЦСКА.
Источник: "Матч ТВ"