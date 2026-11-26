Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Но у "Зенита" действительно нет лидеров. Лидер же проявляется в трудный момент. За 15 минут второго тайма они могли сравнять как минимум, но "Зенит" умудрился проиграть", — подчеркнул Широков.