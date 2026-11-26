"За 15 минут второго тайма "Зенит" мог и вперёд выйти с "Рубином". Однако лидеры, которые должны себя проявлять в нужный момент, а не при счёте 5:0, свои голы не забили. Хотя моментов было предостаточно", — заявил Широков.
Бывший полузащитник также вспомнил нереализованные возможности петербуржцев в других встречах, отметив, что команда регулярно испытывает проблемы с завершением атак.
"Но у "Зенита" действительно нет лидеров. Лидер же проявляется в трудный момент. За 15 минут второго тайма они могли сравнять как минимум, но "Зенит" умудрился проиграть", — подчеркнул Широков.
Петербургский клуб продолжает борьбу за чемпионство. После 15 туров команда Сергея Семака набрала 31 очко и занимает второе место в РПЛ, уступая лидирующему московскому "Динамо" один балл.
Источник: "Чемпионат"