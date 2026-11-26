"К сожалению, у нас не было много времени думать и расстраиваться. Всему клубу надо выправлять ситуацию и решать задачу, выиграть две ближайшие игры"
"Хочу сказать спасибо Михаилу Михайловичу за совместную работу и двигаться дальше", — сказал Щетинин.
Напомним, Галактионов ранее покинул пост главного тренера московского клуба. Исполняющим обязанности наставника был назначен Сергей Овчинников.
В первом матче под его руководством "Локомотив" обыграл "Родину" со счетом 1:0 в чемпионате России.
Источник: "Советский спорт"