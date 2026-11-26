"Мы уже работаем над зимними трансферами, изучаем, планируем. Думаю, будет два-три новых игрока, но все будет зависеть от рынка"
"Мы знаем свои возможности и прежде всего будем исходить из этого. Трансферов стоит ждать", — заявил Газизов.
После 15 туров чемпионата России "Динамо" набрало 17 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.
Зимнее трансферное окно в России откроется во второй половине января 2027 года. Ближайший матч махачкалинцы проведут 29 ноября на выезде против московского "Локомотива".
Источник: "Спорт-Экспресс"