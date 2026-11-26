"В целом же, вся борьба впереди. А самые главные матчи и сейчас, и после возобновления чемпионата. По сути, все начинается с чистого листа", — заявил Семак.
Наставник также обратил внимание на проблемы в обороне. За 15 туров "Зенит" пропустил 18 мячей, причем многие голы, по мнению тренера, стали следствием индивидуальных ошибок.
"Мячи, которые пропускаем, они достаточно легкие, к сожалению. Результат индивидуальных ошибок, отскоки, пенальти, которых можно избегать", — отметил специалист.
При этом Семак подчеркнул, что сейчас на первый план выходит не столько физическая готовность, сколько психологическая устойчивость футболистов.
"На первое место выходит характер, умение перетерпеть, бороться. Эти вещи отличают концовку первой части сезона и его возобновление, когда поля и погода не идеальные", — добавил тренер.
Матч ЦСКА — "Зенит" состоится 28 ноября в Москве. Петербуржцы занимают второе место в РПЛ с 31 очком, отставая от лидирующего "Динамо" на один балл. В предстоящей встрече команда Семака не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Вендела.
Источник: "Матч ТВ"