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"Ювентус" и "Интер" претендуют на Лучано Спаллетти

Главным тренером "Ромы" Лучано Спаллетти интересуются "Интер" и "Ювентус", информирует Il Tempo. Срок контракта 57-летнего специалиста с римским клубом истекает ближайшим летом.

Сообщается, что "Интер" может уволить Стефано Пиоли, если не будет выполнена задача по выходу в Лигу чемпионов. "Ювентус" рассматривает кандидатуры Спаллетти и Паулу Соузы из "Фиорентина" на тот случай, если команду покинет Массимилиано Аллегри.
Теги: Ювентус Интер Спаллетти
Сегодня, 10:59
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