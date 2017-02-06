"Ювентус" и "Интер" претендуют на Лучано Спаллетти

Главным тренером "Ромы" Лучано Спаллетти интересуются "Интер" и "Ювентус", информирует Il Tempo. Срок контракта 57-летнего специалиста с римским клубом истекает ближайшим летом.



Сообщается, что "Интер" может уволить Стефано Пиоли, если не будет выполнена задача по выходу в Лигу чемпионов. "Ювентус" рассматривает кандидатуры Спаллетти и Паулу Соузы из "Фиорентина" на тот случай, если команду покинет Массимилиано Аллегри.