Джибриль Сиссе завершил карьеру футболиста

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе завершил карьеру, сообщает Yahoo! Sports.



"Мне нравилось играть в футбол, до сих пор это было частью моей жизни. Я хотел бы продолжить играть, но должен признать, что футбол для меня закончился", - сказал 35-летний Сиссе.



Сиссе не играет с октября 2015 года. В настоящее время он планирует стать консультантом портала Yahoo! Sports.