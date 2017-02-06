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Джибриль Сиссе завершил карьеру футболиста

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе завершил карьеру, сообщает Yahoo! Sports.

"Мне нравилось играть в футбол, до сих пор это было частью моей жизни. Я хотел бы продолжить играть, но должен признать, что футбол для меня закончился", - сказал 35-летний Сиссе.

Сиссе не играет с октября 2015 года. В настоящее время он планирует стать консультантом портала Yahoo! Sports.
Теги: Сиссе
Вчера, 22:24
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