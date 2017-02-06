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Тьяго Мотта: "ПСЖ" не раз играл с "Барселоной", поэтому мы знаем, на что они способна

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Тьяго Мотта поделился своими мыслями о предстоящем первом матче парижан с "Барселоной" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 14 февраля.

"Очевидно, что "Барселона" фаворит в этой паре, так считают все. Однако мы не раз с ней играли и знаем, на что она способна, а также уверены, что у нас будет шанс пройти в четвертьфинал. Оба матча будут крайне непростыми, но сложно придется не только нам, но и нашему сопернику. Несмотря на то что "Барсу" всегда считают фаворитом, мы выложимся в обеих встречах на сто процентов и будем стремиться к своей цели - пройти в турнире как можно дальше", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.
Теги: Мотта ПСЖ Барселона
Вчера, 23:21
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