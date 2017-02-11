Заложник. Павел Могилевец в плену «Зенита»

Совсем скоро «Ростову» и «Зениту» предстоит старт в Лиге Европы, но в составе дончан сейчас нет игрока, способного усилить обойму, а в стане петербуржцев имеется футболист, который настолько не нужен команде, что даже не принимает участие в традиционном «коридоре».– о главном заложнике российского футбола.Новость о назначении Артёма Дзюбы капитаном «Зенита» подорвала заскучавший в межсезонье футбольный интернета. Новый кэп заявил, что запомнил всех, кто его бил, а особо лютым назвал Пашку Могилевца. Можно было подумать, что не играющий футболист активничает хотя бы на тренировках и играет заметную роль в коллективе, но видео «коридора посвящения» говорит о совершенном обратном: видимо, скромный Могилевец не играет в команде вообще никакой роли.Он просто стоит в сторонке от всех партнёров и, кажется, считает дни до окончания контракта. Летом Павел точно покинет «Зенит» на правах свободного агента, но очередной год карьеры уже потерян: в первой части сезона он сыграл за сборную России почти столько же, сколько за клуб – 75 минут против 95. Неполная игра с «Тамбовом» и короткая замена с «Оренбургом» – не то, на что мог рассчитывать недавний игрок основы вице-чемпиона России, финишировавшего выше «Зенита».Меж тем, воспитаннику «Зенита», нужному для заявки в Лиге Европы, стукнуло уже 24. Впервые Павел заявил о себе 3 года назад, когда весной 2014-го Ринат Билялетдинов начал строить симпатичную, но недолговечную молодую команду в Казани. Паша всегда нравился тренерам сборной – поездка на ЧМ-2014 тому свидетельство. Но, увы, никогда не нравился тренерам «Зенита».Петербуржцы в начале сезона 14/15 вернули перспективного паспортиста, который должен был пригодиться для ротации состава напряжённой осенью. Андре Виллаш-Боаш выпускал рыжего парня на замены, но потом они стали происходить строго после 80-й минуты, если вообще случались.Лето 2015-го – возрождение рядом с также поигравшими в Казани Гацканом и Нобоа под руководством Бердыева. Паша вроде бы не очень подходил жёсткой, боевитой и дисциплинированной команде Курбана Бекиевича, но тренер смог раскрыть лучшие качества игрока. 19 матчей в стартовом составе «Ростова» – вкусная буханка с хрустящей корочкой после хлебных крошек игрового времени, которое он получал в «Зените».Но Луческу подмёл и эти крохи – 2 появления за половину сезона, несмотря на несколько ничего не значивших матчей в Лиге Европы. Вторая попытка вернуться в Петербург после подъёма в провинции показала: с «Зенитом» надо расставаться навсегда. Хорошая игра в составе других клубов все равно не позволяет Могилевцу рассчитывать ни на что.Виллаш-Боаш и Луческу – такие негодяи, не дающие раскрыться таланту русского парня? Конечно же, это бред. Страдающие из-за лимита тренеры с удовольствием бы ставили Пашу в состав, если бы он соответствовал хотя бы уровню Маурисио. Тот же Юсупов появляется на поле гораздо чаще, не показывая выдающейся игры.Разумеется, Могилевец сам виноват в своей неспособности выдержать конкуренцию и раскрыться без атмосферы полного доверия от Билялетдинова или Бердыева. Сам виноват в уровне своей игры против «Тамбова», где имел 73 минуты. Сам виноват в том, что не пользовался шансами от Виллаш-Боаша, который напоследок сказал, что Павлу стоило лучше работать. Но есть вещи, в которых вины игрока нет.Скорее всего, его вины нет в травмах – предсезонку у Луческу он был вынужден пропустить. Нет в том, что лимит стал не защитным, а губительным орудием для русских футболистов. «Однако уже после первой половины сезона стало понятно, что Виллаш-Боаш на меня особо не рассчитывает. И я попросил отпустить меня в аренду. Но тогда сломался Виктор Файзулин, плюс уже было понятно, что лимит ужесточат. Сказали, чтобы я на всякий случай остался», – вспоминает Могилевец.Паша не виноват в том, что летом в «Зените» не предвидели его будущую бесполезность и не дали продолжить работу с Бердыевым, чего Могилевец очень хотел. И тем более не виноват в том, что даже видя полную ненужность игрока сейчас, клуб всё равно не захотел его отпускать.«Ростов» был заинтересован в приобретении Могилевца, вели переговоры с «Зенитом». До последнего дня закрытия заявки в Лигу Европы «Зенит» отказывался продавать игрока, а за четыре часа до закрытия они приняли решение о готовности его продать, выставили цену, не буду называть какую. Высокая стоимость и короткий временной промежуток, который мог не позволить нам заявить его на Лигу Европы, повлияли на то, что клуб решил его не приобретать», – рассказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.К Могилевцу вроде бы присматриваются «Спартак» и «Рубин», но сам игрок хочет продолжить карьеру только в «Ростове». Парню уже 24, и он не производит впечатления довольствующегося своей зарплатой скамеечника-лимитчика. Могилевец не может позволить себе продолжать писать сказку о потерянном времени.Все организованные интернет-акции по спасению 4 месяцев карьеры парня, который не по своей воле находится не там, где нужен, ничего не изменят. Но всё-таки Паше остаётся пожелать собраться и работать ещё сильнее. Не ради чуда, которое уже не случится, а ради того, чтобы после весеннего маринования на лавке он вышел на свободу не законсервированным, а готовым навёрстывать упущенное.