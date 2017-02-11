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Заложник. Павел Могилевец в плену «Зенита»

Заложник. Павел Могилевец в плену «Зенита»Совсем скоро «Ростову» и «Зениту» предстоит старт в Лиге Европы, но в составе дончан сейчас нет игрока, способного усилить обойму, а в стане петербуржцев имеется футболист, который настолько не нужен команде, что даже не принимает участие в традиционном «коридоре». Rusfootball.info – о главном заложнике российского футбола.

Новость о назначении Артёма Дзюбы капитаном «Зенита» подорвала заскучавший в межсезонье футбольный интернета. Новый кэп заявил, что запомнил всех, кто его бил, а особо лютым назвал Пашку Могилевца. Можно было подумать, что не играющий футболист активничает хотя бы на тренировках и играет заметную роль в коллективе, но видео «коридора посвящения» говорит о совершенном обратном: видимо, скромный Могилевец не играет в команде вообще никакой роли.



Он просто стоит в сторонке от всех партнёров и, кажется, считает дни до окончания контракта. Летом Павел точно покинет «Зенит» на правах свободного агента, но очередной год карьеры уже потерян: в первой части сезона он сыграл за сборную России почти столько же, сколько за клуб – 75 минут против 95. Неполная игра с «Тамбовом» и короткая замена с «Оренбургом» – не то, на что мог рассчитывать недавний игрок основы вице-чемпиона России, финишировавшего выше «Зенита».

Меж тем, воспитаннику «Зенита», нужному для заявки в Лиге Европы, стукнуло уже 24. Впервые Павел заявил о себе 3 года назад, когда весной 2014-го Ринат Билялетдинов начал строить симпатичную, но недолговечную молодую команду в Казани. Паша всегда нравился тренерам сборной – поездка на ЧМ-2014 тому свидетельство. Но, увы, никогда не нравился тренерам «Зенита».

Петербуржцы в начале сезона 14/15 вернули перспективного паспортиста, который должен был пригодиться для ротации состава напряжённой осенью. Андре Виллаш-Боаш выпускал рыжего парня на замены, но потом они стали происходить строго после 80-й минуты, если вообще случались.

Лето 2015-го – возрождение рядом с также поигравшими в Казани Гацканом и Нобоа под руководством Бердыева. Паша вроде бы не очень подходил жёсткой, боевитой и дисциплинированной команде Курбана Бекиевича, но тренер смог раскрыть лучшие качества игрока. 19 матчей в стартовом составе «Ростова» – вкусная буханка с хрустящей корочкой после хлебных крошек игрового времени, которое он получал в «Зените».

Но Луческу подмёл и эти крохи – 2 появления за половину сезона, несмотря на несколько ничего не значивших матчей в Лиге Европы. Вторая попытка вернуться в Петербург после подъёма в провинции показала: с «Зенитом» надо расставаться навсегда. Хорошая игра в составе других клубов все равно не позволяет Могилевцу рассчитывать ни на что.

Виллаш-Боаш и Луческу – такие негодяи, не дающие раскрыться таланту русского парня? Конечно же, это бред. Страдающие из-за лимита тренеры с удовольствием бы ставили Пашу в состав, если бы он соответствовал хотя бы уровню Маурисио. Тот же Юсупов появляется на поле гораздо чаще, не показывая выдающейся игры.

Разумеется, Могилевец сам виноват в своей неспособности выдержать конкуренцию и раскрыться без атмосферы полного доверия от Билялетдинова или Бердыева. Сам виноват в уровне своей игры против «Тамбова», где имел 73 минуты. Сам виноват в том, что не пользовался шансами от Виллаш-Боаша, который напоследок сказал, что Павлу стоило лучше работать. Но есть вещи, в которых вины игрока нет.

Скорее всего, его вины нет в травмах – предсезонку у Луческу он был вынужден пропустить. Нет в том, что лимит стал не защитным, а губительным орудием для русских футболистов. «Однако уже после первой половины сезона стало понятно, что Виллаш-Боаш на меня особо не рассчитывает. И я попросил отпустить меня в аренду. Но тогда сломался Виктор Файзулин, плюс уже было понятно, что лимит ужесточат. Сказали, чтобы я на всякий случай остался», – вспоминает Могилевец.

Паша не виноват в том, что летом в «Зените» не предвидели его будущую бесполезность и не дали продолжить работу с Бердыевым, чего Могилевец очень хотел. И тем более не виноват в том, что даже видя полную ненужность игрока сейчас, клуб всё равно не захотел его отпускать.

«Ростов» был заинтересован в приобретении Могилевца, вели переговоры с «Зенитом». До последнего дня закрытия заявки в Лигу Европы «Зенит» отказывался продавать игрока, а за четыре часа до закрытия они приняли решение о готовности его продать, выставили цену, не буду называть какую. Высокая стоимость и короткий временной промежуток, который мог не позволить нам заявить его на Лигу Европы, повлияли на то, что клуб решил его не приобретать», – рассказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

К Могилевцу вроде бы присматриваются «Спартак» и «Рубин», но сам игрок хочет продолжить карьеру только в «Ростове». Парню уже 24, и он не производит впечатления довольствующегося своей зарплатой скамеечника-лимитчика. Могилевец не может позволить себе продолжать писать сказку о потерянном времени.



Все организованные интернет-акции по спасению 4 месяцев карьеры парня, который не по своей воле находится не там, где нужен, ничего не изменят. Но всё-таки Паше остаётся пожелать собраться и работать ещё сильнее. Не ради чуда, которое уже не случится, а ради того, чтобы после весеннего маринования на лавке он вышел на свободу не законсервированным, а готовым навёрстывать упущенное.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Могилевец Зенит
Сегодня, 12:41
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23
(1)
№23 Написал: Nedvedoff2 Ростов (Сегодня, 14:20) #
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«Ростов» был заинтересован в приобретении Могилевца, вели переговоры с «Зенитом». До последнего дня закрытия заявки в Лигу Европы «Зенит» отказывался продавать игрока

И сам не гам, и другому не дам... Не нужен Зинке ещё один конкурент. Коней с мясными хватает... Ведь в Ростове Пашка хорошо смотрелся... У Бердыева и палка заиграет...
з.ы. Ничего, Ростов никого не потерял... Трепещите, работайте с судьями...


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Nedvedoff, не был 4 года..)))
Регистрация: 3.12.2016
№22 Написал: Motivation (Сегодня, 14:08) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Посадили пацана в зиндан в Сортир-ауле и угрожая сосулями требуютподписать кабальную грамоту


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№21 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 13:51) #
  • +1
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Надо было грамотно составлять контракт. Учитесь у Ромы Широкова, он перешел в ЦСКА, а федун ему еще полгода зарплату платил.
Регистрация: 15.05.2015
№20 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:49) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
цитата leopold

Особенно хорошо удаются автору гаденькие статейки про Зенит

************""""""""
А что бы ты хотел увидеть?
Что зенит- всероссийская кузница молодых футбольных талантов?

На ложь и подлог подбиваешь автора ?

Ибо пока вы , выпучив глаза с багровым от натуги лицом смогли извернуть из чресел своей академии одного лишь Ионова, который тут же забухал от одиночества..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№19 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:46) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
... Страдающие из-за лимита тренеры с удовольствием бы ставили Пашу в состав, если бы он соответствовал хотя бы уровню Маурисио.
Больше не о чем говорить.

Маурисио то швнсы давали,а Могилевцу?Могилевец на контракте с 2011 знаете сколько матчей сыграл?12!!!!12 матчей....рабство100%
Регистрация: 3.11.2016
№18 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 13:43) #
  • +3
  •  (5)
online

Особенно хорошо автору удаются гаденькие статейки про Зенит!
Регистрация: 21.04.2009
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:39) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Сколько футболистов в душе завидуют Могилевцу, что у него есть контракт с самим Зенитом, многие хотели бы оказаться в таких заложниках.

Бухаров довольнЭ


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№16 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 13:39) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: wir sind die besten
... Страдающие из-за лимита тренеры с удовольствием бы ставили Пашу в состав, если бы он соответствовал хотя бы уровню Маурисио.
Больше не о чем говорить.

Полностью поддерживаю может просто дело не тренерах а в самом игроке который по их мнению не тянет требований .....
Регистрация: 3.02.2015
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:32) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Blessing
Сколько футболистов в душе завидуют Могилевцу, что у него есть контракт с самим Зенитом, многие хотели бы оказаться в таких заложниках.


И только Могилевец хочет съебать из Синита, ибо не завидует даже сам себе. Видимо, голубые цвета надоели хуже горькой редьки. С белым и синим как то ещё можно мириться...


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: Motivation (Сегодня, 13:24) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
в этом и есть разница между футболистом и просто "коммерческим "проектом"
кто-то хочет играть, а кто-то зарабатывать

Это разница скорей вообще между дураком и человеком, чтоб зарабатывать - сначала САМ работаешь на имя, потом уж оно на тебя. А эти... Понятно, что у того же Могилевца уже сейчас зарплата - не автослесаря... Но это разве предел? А если он будет сидеть на жопе ровно и не доставать тренера хотя бы словами "отпусти в аренду"... Ну еще год-два и в фк "Нижний Двужопинск"?


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№13 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:17) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Сколько футболистов в душе завидуют Могилевцу, что у него есть контракт с самим Зенитом, многие хотели бы оказаться в таких заложниках.

в этом и есть разница между футболистом и просто "коммерческим "проектом"
кто-то хочет играть, а кто-то зарабатывать
если умеешь первое - второе точно будет.не надо раньше времени думать о деньгах.
а если не умеешь или сразу в мыслях только финанс - лучше с первых зарплат отложи на бизнес и занимайся им


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№12 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:15) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
... Страдающие из-за лимита тренеры с удовольствием бы ставили Пашу в состав, если бы он соответствовал хотя бы уровню Маурисио.
Больше не о чем говорить.
Регистрация: 15.12.2013
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:15) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну не хочет быть цыганом-гомосеком Могилевец, но его пытаются насильно перековать.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:14) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Сколько футболистов в душе завидуют Могилевцу, что у него есть контракт с самим Зенитом, многие хотели бы оказаться в таких заложниках.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:12) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
Цитата: Пивовед
И всё таки Золотая темница- это миллионные контракты обладателям паспортов,

"Златая цепь на Дзюбе том". Там чудеса, там Мюллер бродит. туда приехал Лисовой

А кстати, да.. Именно, как Дуб Зелёный рванул за баблом в Питер...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: vlees (Сегодня, 13:12) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бедный Павел,питерский недоклуб взял в заложники,какой же позор
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: Motivation (Сегодня, 13:07) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
И всё таки Золотая темница- это миллионные контракты обладателям паспортов,

"Златая цепь на Дзюбе том". Там чудеса, там Мюллер бродит. туда приехал Лисовой


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:03) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Цитата: Пивовед
идит на Петровском
в темнице златой,
Жуёт русский паспорт
мажор молодой..

Тема. Только там дерево, а не золото. как и все в нашей стране.

И всё таки Золотая темница- это миллионные контракты обладателям паспортов, в их юном возрасте уже никуда и ни к чему не стремящимся..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 13:02) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
отдать в Спартак однозначно!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:57) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Пивовед
идит на Петровском
в темнице златой,
Жуёт русский паспорт
мажор молодой..

Тема. Только там дерево, а не золото. как и все в нашей стране.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: Motivation (Сегодня, 12:57) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Сидит на Петровском
в темнице златой,
Жуёт русский паспорт
мажор молодой..

Покуда Топорен, торгуя иплом
С Мамайкой киряет заслуженый ром...


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:55) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Сидит на Петровском
в темнице златой,
Жуёт русский паспорт
мажор молодой..

не знаю о чем ты.я в нем подобного не замечал
из тех игроков, кто вне футбола тише воды, ниже травы
на на поле парень и правда старается


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:46) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Сидит на Петровском
в темнице златой,
Жуёт русский паспорт
мажор молодой..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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