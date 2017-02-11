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18:28
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (5)
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (5)
14:43
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (5)
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (5)
12:31
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
10:25
"Бавария": всего наилучшего, Тимо! (1)
"Бавария": всего наилучшего, Тимо! (1)
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" на матч 25-го тура английской премьер-лиги.
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Милнер, Хендерсон, Лейва, Лаллана, Вейналдум, Коутиньо, Фирмино, Мане.
"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Дэвис, Алдервейрелд, Ваньяма, Дайер, Эриксен, Дембеле, Алли, Кейн, Сон.
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Милнер, Хендерсон, Лейва, Лаллана, Вейналдум, Коутиньо, Фирмино, Мане.
"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Дэвис, Алдервейрелд, Ваньяма, Дайер, Эриксен, Дембеле, Алли, Кейн, Сон.
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