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"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" на матч 25-го тура английской премьер-лиги.

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Милнер, Хендерсон, Лейва, Лаллана, Вейналдум, Коутиньо, Фирмино, Мане.

"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Дэвис, Алдервейрелд, Ваньяма, Дайер, Эриксен, Дембеле, Алли, Кейн, Сон.
Теги: Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 19:45
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:50) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Ливерпулю уже пора начинать брать очки.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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