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"Фиорентина" разгромила "Удинезе" в Серии А

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" одержала крупную победу над "Удинезе".

Чемпионат Италии. 24 тур

"Фиорентина" - "Удинезе" - 3:0

Голы: Валеро, 41, Эль-Бабакар, 62, Бернардески, 80

"Фиорентина": Тэтэрушану - Томович, Родригес, Астори, Милич - Кьеза, Весино, Валеро, (Сапонара, 72), Бадель, Бернардески, (Тельо, 84), - Эль-Бабакар, (Калинич, 67).

"Удинезе": Карнезис - Фелипе, Ларангейра, Самир, Видмер - Фофана, Янкто, (Агьеманг-Баду, 66), Хадльвредссон, де Пауль, (Перица, 54), - Сапата, Терео, (Ридер, 67).

Предупреждения: Бернардески, 30, Холлфредссон, 38, Милич, 83
Теги: Фиорентина Удинезе
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