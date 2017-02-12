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"Фиорентина" разгромила "Удинезе" в Серии А
В матче 24-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" одержала крупную победу над "Удинезе".
Чемпионат Италии. 24 тур
"Фиорентина" - "Удинезе" - 3:0
Голы: Валеро, 41, Эль-Бабакар, 62, Бернардески, 80
"Фиорентина": Тэтэрушану - Томович, Родригес, Астори, Милич - Кьеза, Весино, Валеро, (Сапонара, 72), Бадель, Бернардески, (Тельо, 84), - Эль-Бабакар, (Калинич, 67).
"Удинезе": Карнезис - Фелипе, Ларангейра, Самир, Видмер - Фофана, Янкто, (Агьеманг-Баду, 66), Хадльвредссон, де Пауль, (Перица, 54), - Сапата, Терео, (Ридер, 67).
Предупреждения: Бернардески, 30, Холлфредссон, 38, Милич, 83
Чемпионат Италии. 24 тур
"Фиорентина" - "Удинезе" - 3:0
Голы: Валеро, 41, Эль-Бабакар, 62, Бернардески, 80
"Фиорентина": Тэтэрушану - Томович, Родригес, Астори, Милич - Кьеза, Весино, Валеро, (Сапонара, 72), Бадель, Бернардески, (Тельо, 84), - Эль-Бабакар, (Калинич, 67).
"Удинезе": Карнезис - Фелипе, Ларангейра, Самир, Видмер - Фофана, Янкто, (Агьеманг-Баду, 66), Хадльвредссон, де Пауль, (Перица, 54), - Сапата, Терео, (Ридер, 67).
Предупреждения: Бернардески, 30, Холлфредссон, 38, Милич, 83
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