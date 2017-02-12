Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Алеиш Видаль выбыл на пять месяцев (фото)

Защитник "Барселоны" Алеиш Видаль получил тяжелую травму в матче 22-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (6:0).

Футболист выбыл как минимум на пять месяцев, информирует пресс-служба каталонского клуба. Ранее сообщалось, что у Видаля подозрение на перелом голеностопа.

Теги: Видаль Барселона
Сегодня, 02:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.