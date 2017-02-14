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Дисквалификация Андреаса Гранквиста сокращена до одного матча
Дисквалификация защитника "Краснодара" Андреаса Гранквиста сокращена до одного матча, передает официальный сайт "быков".
Капитан "горожан" был удален с поля в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Ниццы". КДК УЕФА сначала принял решение дисквалифицировать шведа на два матча.
ФК "Краснодар" подал апелляцию, в которой ходатайствовал о снижении срока дисквалификации до одного матча, поскольку в моменте, приведшем к удалению, Гранквист не имел намерения играть грубо и вообще в своей предыдущей карьере никогда не отличался грубыми действиями или недисциплинированным поведением на футбольном поле.
После этого апелляционный комитет организации согласился с доводами "Краснодара" и сократил наказание до одного матча.
Таким образом, капитан "Краснодара" вынужден будет пропустить первый, домашний поединок с "Фенербахче", который состоится 16 февраля, но сможет принять участие в ответной игре, что пройдет 22 февраля в Стамбуле.
Капитан "горожан" был удален с поля в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Ниццы". КДК УЕФА сначала принял решение дисквалифицировать шведа на два матча.
ФК "Краснодар" подал апелляцию, в которой ходатайствовал о снижении срока дисквалификации до одного матча, поскольку в моменте, приведшем к удалению, Гранквист не имел намерения играть грубо и вообще в своей предыдущей карьере никогда не отличался грубыми действиями или недисциплинированным поведением на футбольном поле.
После этого апелляционный комитет организации согласился с доводами "Краснодара" и сократил наказание до одного матча.
Таким образом, капитан "Краснодара" вынужден будет пропустить первый, домашний поединок с "Фенербахче", который состоится 16 февраля, но сможет принять участие в ответной игре, что пройдет 22 февраля в Стамбуле.
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