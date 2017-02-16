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Алан Касаев продлил контракт с "Локомотивом" до 2019 года

Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев заключил новое долгосрочное соглашение с железнодорожниками. Новое соглашение рассчитано до 2019 года, передают "Известия".

Сообщается, что Касаев продлил свой контракт с "Локомотивом" еще несколько месяцев назад, однако эту информацию не афишировали.

"У Касаева действительно заключено новое долгосрочное соглашение с московским "Локомотивом", – сообщил агент футболиста Алан Агузаров.
Теги: Локомотив Касаев
Сегодня, 10:27
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