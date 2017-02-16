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"Крылья Советов": "Урал" больше не имеет претензий к Скрипченко
Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко выполнил все решения палаты по разрешению споров РФС перед "Уралом" и екатеринбургская команда претензий к нему не имеет, сообщил пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских.
"Скрипченко в полном объёме выполнил все решения палаты по разрешению споров. "Урал" к Вадиму Викторовичу больше претензий не имеет", - цитирует Медведевских "Чемпионат".
Ранее президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что клуб требует от Скрипченко 4,5 млн рублей за расторжение контракта перед уходом в "Крылья Советов".
"Скрипченко в полном объёме выполнил все решения палаты по разрешению споров. "Урал" к Вадиму Викторовичу больше претензий не имеет", - цитирует Медведевских "Чемпионат".
Ранее президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что клуб требует от Скрипченко 4,5 млн рублей за расторжение контракта перед уходом в "Крылья Советов".
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