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Тилеманс - в стартовом составе "Андерлехта" на матч с "Зенитом"

Стал известен состав "Андерлехта" на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита".

"Андерлехт": Рубен, Нахар, Спаич, Десхахт, Обрадович, Дендонкер, Тилеманс, Бруно, Станчу, Ачеампонг, Телин.

Запасные - Букс, Кипчу, Найтинк, Капель, Сова, Теодорчик, Ханни.
Теги: Андерлехт Зенит
Сегодня, 22:31
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