Тилеманс - в стартовом составе "Андерлехта" на матч с "Зенитом"

Стал известен состав "Андерлехта" на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита".



"Андерлехт": Рубен, Нахар, Спаич, Десхахт, Обрадович, Дендонкер, Тилеманс, Бруно, Станчу, Ачеампонг, Телин.



Запасные - Букс, Кипчу, Найтинк, Капель, Сова, Теодорчик, Ханни.