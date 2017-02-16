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22:00
Сергей Ташуев: думал, Нойштедтер - слабейшее звено "Фенербахче", но он достойно сыграл против Смолова (2)
Сергей Ташуев: думал, Нойштедтер - слабейшее звено "Фенербахче", но он достойно сыграл против Смолова (2)
18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Тилеманс - в стартовом составе "Андерлехта" на матч с "Зенитом"
Стал известен состав "Андерлехта" на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита".
"Андерлехт": Рубен, Нахар, Спаич, Десхахт, Обрадович, Дендонкер, Тилеманс, Бруно, Станчу, Ачеампонг, Телин.
Запасные - Букс, Кипчу, Найтинк, Капель, Сова, Теодорчик, Ханни.
"Андерлехт": Рубен, Нахар, Спаич, Десхахт, Обрадович, Дендонкер, Тилеманс, Бруно, Станчу, Ачеампонг, Телин.
Запасные - Букс, Кипчу, Найтинк, Капель, Сова, Теодорчик, Ханни.
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