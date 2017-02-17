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Россия обогнала Португалию в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам прошедшей еврокубковой недели Россия поднялась на одно место в таблице коэффициентов УЕФА и теперь идет на шестой строчке. Россияне вновь опередили Португалию.

Результаты российских клубов: "Краснодар" - "Фенербахче" (1:0), "Ростов" - "Спарта" (4:0), "Андерлехт" - "Зенит" (2:0). В сумме это принесло России 0,8 балла.

Из португальских клубов играла только "Бенфика", которая одолела дортмундскую "Боруссию" со счетом 1:0. Португалия заработала 0,33 балла.

Суммарный коэффициент России составляет 49,532, а Португалии - 49,332.

Газета.ru
Сегодня, 01:51
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(1)
№2 Написал: nevada007 (Сегодня, 02:24) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
да только у Португалии ещё Порту не играл. Так что зачем торопиться? непонятно
Регистрация: 27.05.2016
№1 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 02:04) #
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  •  (2)

спасибо Краснодару и Ростову, а Нету, видимо, специально вредил
Регистрация: 15.02.2017
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