Россия обогнала Португалию в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам прошедшей еврокубковой недели Россия поднялась на одно место в таблице коэффициентов УЕФА и теперь идет на шестой строчке. Россияне вновь опередили Португалию.Результаты российских клубов: "Краснодар" - "Фенербахче" (1:0), "Ростов" - "Спарта" (4:0), "Андерлехт" - "Зенит" (2:0). В сумме это принесло России 0,8 балла.Из португальских клубов играла только "Бенфика", которая одолела дортмундскую "Боруссию" со счетом 1:0. Португалия заработала 0,33 балла.Суммарный коэффициент России составляет 49,532, а Португалии - 49,332.