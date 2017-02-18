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Юрий Дудь: в программу "КультТура" не приходили неподготовленные гости, как на "Матч ТВ"

Журналист Юрий Дудь рассказал о том как строилась программа "КультТура", которую, как сообщалось ранее, было решено закрыть.

– Почему к Вам в гости приходило намного больше футбольных людей, чем в студию "Матч ТВ"? У вас медом намазано, а у них?

– В первую очередь, потому что студия "Матч ТВ" – это одно конкретное место, к тому же 99 процентов эфиров оттуда – прямые. Мы же могли подстроиться под гостя по времени и часто – по месту. Вплоть до того, чтобы приехать к нему в Казань (приезжали дважды), Краснодар (дважды) или Питер (много раз).

Во-вторых, у нас была очень высокая планка того, кто мог оказаться в программе гостем. Только актуальные, только вовлеченные в футбол люди – и никаких бывших футболистов, которые позволяют себе приходить в студию других программ с фразой: "Я матч не смотрел, но проанализировать смогу".

Советский спорт
Сегодня, 11:35
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