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Юрий Дудь: в программу "КультТура" не приходили неподготовленные гости, как на "Матч ТВ"
Журналист Юрий Дудь рассказал о том как строилась программа "КультТура", которую, как сообщалось ранее, было решено закрыть.
– Почему к Вам в гости приходило намного больше футбольных людей, чем в студию "Матч ТВ"? У вас медом намазано, а у них?
– В первую очередь, потому что студия "Матч ТВ" – это одно конкретное место, к тому же 99 процентов эфиров оттуда – прямые. Мы же могли подстроиться под гостя по времени и часто – по месту. Вплоть до того, чтобы приехать к нему в Казань (приезжали дважды), Краснодар (дважды) или Питер (много раз).
Во-вторых, у нас была очень высокая планка того, кто мог оказаться в программе гостем. Только актуальные, только вовлеченные в футбол люди – и никаких бывших футболистов, которые позволяют себе приходить в студию других программ с фразой: "Я матч не смотрел, но проанализировать смогу".
Советский спорт
– Почему к Вам в гости приходило намного больше футбольных людей, чем в студию "Матч ТВ"? У вас медом намазано, а у них?
– В первую очередь, потому что студия "Матч ТВ" – это одно конкретное место, к тому же 99 процентов эфиров оттуда – прямые. Мы же могли подстроиться под гостя по времени и часто – по месту. Вплоть до того, чтобы приехать к нему в Казань (приезжали дважды), Краснодар (дважды) или Питер (много раз).
Во-вторых, у нас была очень высокая планка того, кто мог оказаться в программе гостем. Только актуальные, только вовлеченные в футбол люди – и никаких бывших футболистов, которые позволяют себе приходить в студию других программ с фразой: "Я матч не смотрел, но проанализировать смогу".
Советский спорт
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