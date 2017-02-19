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Прокурор: решение лишить "Ювентус" победы в чемпионате Италии в 2006 году было ошибкой

Бывший прокурор Карло Порчедду, занимавшийся в 2006 году делом о договорных матчах в итальянском футболе, заявил, что решение отобрать победу в чемпионате Италии сезона-2005/06 у "Ювентуса" и присудить ее "Интеру" было ошибкой.

В 2006 году в Италии разгорелся футбольный скандал. "Ювентус", уличенный в нечестной игре наряду с "Миланом", "Фиорентиной" и "Лацио", лишился золота чемпионата Италии 2005 и 2006 гг и был переведен во второй дивизион. Победа в сезоне-2005/06 была передана "Интеру", который занял третье место после "Ювентуса" и "Милана".

"Аннулирование чемпионства "Ювентуса" в сезоне-2005/06 и присуждение его "Интеру" было серьезной ошибкой. У федерального суда не было достаточных доказательств, чтобы отбирать титул у "Ювентуса". Гвидо Росси, в то время занимавший пост чрезвычайного комиссара федерации, назначил группу из своих друзей, один из которых был членом совета директоров "Интера". В итоге титул был отобран у туринцев и присужден клубу из Милана", - цитирует Порчедду L'Unione Sardа.
Теги: Ювентус
Сегодня, 12:44
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№3 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Насколько я помню, там даже болельщики Юве тогда не особо-то и возмущались... Точней, в ключе - "ну вот и доигрались". Как по мне - молодцы макаронники, убирать такое из футбола надо, в конце концов это гробит интерес болельщиков даже к победам их клуба - посмотрите на пустые трибуны вроде бы как и чемпиона, на Песчанке. А нормальным болелам просто противно.


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кому нужны такие дешёвые "титулы"?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: Сергей Фадеев (Сегодня, 13:34) #
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На ball-king.ru предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну свою интуицию.
Регистрация: 19.02.2017
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