Прокурор: решение лишить "Ювентус" победы в чемпионате Италии в 2006 году было ошибкой

Бывший прокурор Карло Порчедду, занимавшийся в 2006 году делом о договорных матчах в итальянском футболе, заявил, что решение отобрать победу в чемпионате Италии сезона-2005/06 у "Ювентуса" и присудить ее "Интеру" было ошибкой.



В 2006 году в Италии разгорелся футбольный скандал. "Ювентус", уличенный в нечестной игре наряду с "Миланом", "Фиорентиной" и "Лацио", лишился золота чемпионата Италии 2005 и 2006 гг и был переведен во второй дивизион. Победа в сезоне-2005/06 была передана "Интеру", который занял третье место после "Ювентуса" и "Милана".



"Аннулирование чемпионства "Ювентуса" в сезоне-2005/06 и присуждение его "Интеру" было серьезной ошибкой. У федерального суда не было достаточных доказательств, чтобы отбирать титул у "Ювентуса". Гвидо Росси, в то время занимавший пост чрезвычайного комиссара федерации, назначил группу из своих друзей, один из которых был членом совета директоров "Интера". В итоге титул был отобран у туринцев и присужден клубу из Милана", - цитирует Порчедду L'Unione Sardа.