Франк Рибери тренируется по индивидуальной программе

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери работает над возвращением в строй, сообщает пресс-служба клуба.



Француз отрабатывал дриблинг, ускорение и перепрыгивал барьеры. Таким образом, скоро футболист вернется в общую группу. Ещё в прошлую пятницу Анчелотти заявил, что, возможно, Рибери уже сможет сыграть в матче против "Гамбурга", который состоится на грядущих выходных.