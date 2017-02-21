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Франк Рибери тренируется по индивидуальной программе
Полузащитник "Баварии" Франк Рибери работает над возвращением в строй, сообщает пресс-служба клуба.
Француз отрабатывал дриблинг, ускорение и перепрыгивал барьеры. Таким образом, скоро футболист вернется в общую группу. Ещё в прошлую пятницу Анчелотти заявил, что, возможно, Рибери уже сможет сыграть в матче против "Гамбурга", который состоится на грядущих выходных.
Француз отрабатывал дриблинг, ускорение и перепрыгивал барьеры. Таким образом, скоро футболист вернется в общую группу. Ещё в прошлую пятницу Анчелотти заявил, что, возможно, Рибери уже сможет сыграть в матче против "Гамбурга", который состоится на грядущих выходных.
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