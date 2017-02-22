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Соломон Кверквелия попрощался с "Рубином" (видео)

Защитник "Рубина" Соломон Кверквелия провел последнюю тренировку в составе казанского клуба и попрощался с игроками и тренерами.

Ранее сообщалось, что грузинский футболист перейдет на правах аренды в "Локомотив". Сегодня футболист должен пройти медосмотр в составе московского клуба.



Бизнес-Онлайн
Теги: Кверквелия Рубин
Сегодня, 15:40
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№4 Написал: papapa (Сегодня, 16:30) #
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online

Цитата: TM_Rostov
только Бердыев знал , как его раскрыть

Чесночиной
Туркменский плов раскрывается только головкой чеснока - весь и единственный бердыевский секрет в футболе
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 16:28) #
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  •  (1)
online

Помню его дебют в Рубине с ДинамоК. Тогда много полезного сотворил для победы в Казани..

Помню , как огрызнулся на поле в сторону Бердыева и оказался на некоторое время на скамейке..

Надеялся , что когда ушли Наваса, он займет место в основе...

Но, видимо, только Бердыев знал , как его раскрыть .. а жаль
Регистрация: 21.09.2015
№2 Написал: Академия (Сегодня, 16:21) #
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печально, что так и не нашлось места. один из не многих не смотря на трудные времена перемен не покинул команду.
Регистрация: 20.06.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
а где видео прощание "футбольной Российской звезды" миранчука?


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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