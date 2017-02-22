Соломон Кверквелия попрощался с "Рубином" (видео)

Защитник "Рубина" Соломон Кверквелия провел последнюю тренировку в составе казанского клуба и попрощался с игроками и тренерами.Ранее сообщалось, что грузинский футболист перейдет на правах аренды в "Локомотив". Сегодня футболист должен пройти медосмотр в составе московского клуба.