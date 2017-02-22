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10:22
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Соломон Кверквелия попрощался с "Рубином" (видео)
Защитник "Рубина" Соломон Кверквелия провел последнюю тренировку в составе казанского клуба и попрощался с игроками и тренерами.
Ранее сообщалось, что грузинский футболист перейдет на правах аренды в "Локомотив". Сегодня футболист должен пройти медосмотр в составе московского клуба.
Бизнес-Онлайн
Ранее сообщалось, что грузинский футболист перейдет на правах аренды в "Локомотив". Сегодня футболист должен пройти медосмотр в составе московского клуба.
Бизнес-Онлайн
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