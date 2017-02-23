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Валерий Рейнгольд: должно произойти чудо, чтобы "Зенит" прошел "Андерлехт"
Эксперт и ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" – "Андерлехт".
"В первом матче "Зенит" показал уровень команды Первого дивизиона. Нельзя так играть в официальных матчах. Некоторым футболистам с таким настроем нельзя выходить на поле. Я в первую очередь про Александра Кокорина. Это неуважение и к себе и к болельщикам. Интересно, какие выводы сделает Мирча Луческу. Лично мне было противно смотреть, как Кокорин валял дурака.
Ни Кокорин, ни Олег Шатов, ни Артем Дзюба не были готовы к игре. И объяснение о том, что это начало года – никуда не годится. А как проявил себя великий защитник Бранислав Иванович? Привез два мяча. Я же сразу после перехода сказал – "Зенит" об этом пожалеет. Другого и ждать не стоило. Ему 33 года. Зачем он был нужен? Понимаю, когда берут молодого футболиста, но Ивановича брали для каких целей? Фамилией пугать? Лучшие годы Ивановича позади.
Первый гол – абсурд. Мяч летит, а он головой крутит. Я подумал, что Иванович решил в раздевалку пойти – чай попить. И второй гол в подобной манере забит. Это говорит о том, что сербский защитник потерял чувство позиции. Оно теряется вместе с формой. Значит, Иванович растренирован. Нужен такой футболист "Зениту"? Мое мнение, нет.
Если футболист чувствует, что он не в оптимальных кондициях, он должен подойти к тренеру и сказать: "Я не могу играть. Я не выдержу". Тогда тренер задаст один простой вопрос: "Тебя хватит на полчаса?" Если ответ будет положительным, эти 30 минут тренер футболисту даст, но за это время нужно будет выложиться "от а до я". У нас же получается, что футболисты показывают, как не нужно играть в футбол. Как так получается, что 25-летний Кокорин не может двигаться, а 35-летний Златан Ибрагимович забивает "треху"?
Должно произойти чудо, чтобы "Зенит" прошел "Андерлехт". И если питерцы провалят ответный матч, Луческу покинет клуб. Слишком большая роскошь вылетать на такой стадии. Этого тренера брали для того, чтобы "Зенит" успешно выступал в еврокубках. Если этого не происходит, зачем тренера держать?", - передает слова Рейнгольда "Советский спорт".
"В первом матче "Зенит" показал уровень команды Первого дивизиона. Нельзя так играть в официальных матчах. Некоторым футболистам с таким настроем нельзя выходить на поле. Я в первую очередь про Александра Кокорина. Это неуважение и к себе и к болельщикам. Интересно, какие выводы сделает Мирча Луческу. Лично мне было противно смотреть, как Кокорин валял дурака.
Ни Кокорин, ни Олег Шатов, ни Артем Дзюба не были готовы к игре. И объяснение о том, что это начало года – никуда не годится. А как проявил себя великий защитник Бранислав Иванович? Привез два мяча. Я же сразу после перехода сказал – "Зенит" об этом пожалеет. Другого и ждать не стоило. Ему 33 года. Зачем он был нужен? Понимаю, когда берут молодого футболиста, но Ивановича брали для каких целей? Фамилией пугать? Лучшие годы Ивановича позади.
Первый гол – абсурд. Мяч летит, а он головой крутит. Я подумал, что Иванович решил в раздевалку пойти – чай попить. И второй гол в подобной манере забит. Это говорит о том, что сербский защитник потерял чувство позиции. Оно теряется вместе с формой. Значит, Иванович растренирован. Нужен такой футболист "Зениту"? Мое мнение, нет.
Если футболист чувствует, что он не в оптимальных кондициях, он должен подойти к тренеру и сказать: "Я не могу играть. Я не выдержу". Тогда тренер задаст один простой вопрос: "Тебя хватит на полчаса?" Если ответ будет положительным, эти 30 минут тренер футболисту даст, но за это время нужно будет выложиться "от а до я". У нас же получается, что футболисты показывают, как не нужно играть в футбол. Как так получается, что 25-летний Кокорин не может двигаться, а 35-летний Златан Ибрагимович забивает "треху"?
Должно произойти чудо, чтобы "Зенит" прошел "Андерлехт". И если питерцы провалят ответный матч, Луческу покинет клуб. Слишком большая роскошь вылетать на такой стадии. Этого тренера брали для того, чтобы "Зенит" успешно выступал в еврокубках. Если этого не происходит, зачем тренера держать?", - передает слова Рейнгольда "Советский спорт".
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