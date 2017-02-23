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Валерий Рейнгольд: должно произойти чудо, чтобы "Зенит" прошел "Андерлехт"

Эксперт и ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" – "Андерлехт".

"В первом матче "Зенит" показал уровень команды Первого дивизиона. Нельзя так играть в официальных матчах. Некоторым футболистам с таким настроем нельзя выходить на поле. Я в первую очередь про Александра Кокорина. Это неуважение и к себе и к болельщикам. Интересно, какие выводы сделает Мирча Луческу. Лично мне было противно смотреть, как Кокорин валял дурака.

Ни Кокорин, ни Олег Шатов, ни Артем Дзюба не были готовы к игре. И объяснение о том, что это начало года – никуда не годится. А как проявил себя великий защитник Бранислав Иванович? Привез два мяча. Я же сразу после перехода сказал – "Зенит" об этом пожалеет. Другого и ждать не стоило. Ему 33 года. Зачем он был нужен? Понимаю, когда берут молодого футболиста, но Ивановича брали для каких целей? Фамилией пугать? Лучшие годы Ивановича позади.

Первый гол – абсурд. Мяч летит, а он головой крутит. Я подумал, что Иванович решил в раздевалку пойти – чай попить. И второй гол в подобной манере забит. Это говорит о том, что сербский защитник потерял чувство позиции. Оно теряется вместе с формой. Значит, Иванович растренирован. Нужен такой футболист "Зениту"? Мое мнение, нет.

Если футболист чувствует, что он не в оптимальных кондициях, он должен подойти к тренеру и сказать: "Я не могу играть. Я не выдержу". Тогда тренер задаст один простой вопрос: "Тебя хватит на полчаса?" Если ответ будет положительным, эти 30 минут тренер футболисту даст, но за это время нужно будет выложиться "от а до я". У нас же получается, что футболисты показывают, как не нужно играть в футбол. Как так получается, что 25-летний Кокорин не может двигаться, а 35-летний Златан Ибрагимович забивает "треху"?

Должно произойти чудо, чтобы "Зенит" прошел "Андерлехт". И если питерцы провалят ответный матч, Луческу покинет клуб. Слишком большая роскошь вылетать на такой стадии. Этого тренера брали для того, чтобы "Зенит" успешно выступал в еврокубках. Если этого не происходит, зачем тренера держать?", - передает слова Рейнгольда "Советский спорт".
Теги: Рейнгольд Зенит
Сегодня, 13:41
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23
(4)
№23 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 14:35) #
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  •  (5)
online

Цитата: RoboGeo
Спортаг кажется, вообще в еврокубках играет?

регулярно, просто в этом году копа де соль не разыгрывают.

Зениту выхода в следующий раунд!
Регистрация: 15.05.2015
№22 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 14:34) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»

"Должно произойти чудо, чтобы "Зенит" прошел "Андерлехт". "

Не надо забывать несколько вещей:
1. Один матч может выиграть практически любая команда у любой (что Андерлехт и сделал, но это не значит, что и второй матч он выиграет).
Факторов множество. Основной: моральный.
2. У Андерлехта перелет, акклиматизация.
3. У Зенита родное поле.
4. Родная погода, они все-таки в октябре-ноябре играли дома. Воспоминания не стерты.
5. Болельщики, которые в первом матче несли хозяев вперед, а здесь болелы будут на стороне Зенита. Это важный момент.
6. Команда победившая дома, победившая заслуженно, так или иначе расслабляется немного. Они считают это в порядке вещей. Может это и нормально. А команда проигравшая - так или иначе захочет реабилитироваться. Если и ни для кого-то, то для самих себя.
7. У Зенита есть голодный до игры Данни. Который многое пропустил и он, в отличие от Кокорина, хочет и ДАЛЬШЕ играть в Еврокубках, а потому сделает все возможное. Он сыграл в прошлом матче не много, но эффект был очень заметен. Время прошло, может в этом матче сыграет существенно больше.
8. Если не выигрывать у команд уровня Андерлехта, то зачем вообще в ЛЕ/ЛЧ выходить? Думаю, что это был, хоть и неприятный опыт, но скорее случайный, а не закономерный.


Если все эти факторы отнять из багажа Андерлехта и прибавить к Зениту - я не удивлюсь, если счет будет 2-0 в пользу Зенита.
В добавленное время можно и дожать. А можно и по пенальти дожать.
А можно и в основное дожать.

Может я оптимист, но то, что Рейнгольд считает чудом - я считаю, должно быть нормой.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№21 Написал: N-52 (Сегодня, 14:30) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Любой результат будет благоприятен для "Зенита" и проигрыш в большей степени,
Регистрация: 13.08.2012
№20 Написал: fd65 (Сегодня, 14:28) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как бы там не было, желаю , чтобы чудо произошло и Зенит вышел в следующий круг.
Регистрация: 3.12.2016
№19 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 14:27) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
Старик во многом прав..3:0 или 4:1..Это надо прыгнуть выше головы, размазать Андерлехт..Посмотрим...Успехо
в Зениту..Но в крупный счет не верю..

Парочку могут в основное время забить, а там уж добить.
Регистрация: 4.04.2010
№18 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:26) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Андерлехт Зенит обязан проходить в нормальном состоянии, но видимо не сейчас, слишком все плохо в обороне . Если бельгийцы забьют тогда давай до свидания Зинаида
Регистрация: 2.02.2012
№17 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 14:25) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
Да Спартак поболее там играл,бгг ахха

Играл, играл, а что наиграл? Назови что выиграл Спартак за всю свою историю в Европе. Только не надо в какую стадию турнира вы попадали. Спрашиваю именно про кубки. ПРО КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№16 Написал: дин провинция (Сегодня, 14:23) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Только бакшиш судье спасет бомжей,в первом то матче пожалели бабла,вот и поплатились.


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Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
№15 Написал: -Ritter- (Сегодня, 14:22) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Рейнгольд: думаю, «Краснодар» не выстоит против «Фенербахче»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд скептически смотрит на шансы «Краснодара» пройти «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух матчей. В первой игре «быки» одержали победу с минимальным счетом.

«Ростов» уже вышел в следующую стадию, а две «Краснодар» и «Зенит» под громадным вопросом. Я не согласен с теми, кто считает, что 1:0 дома против «Фенербахче» - это отличный результат. Этот результат – трагедия. Я играл в Турции. Знаю, что это такое. Выдержит ли «Краснодар» такой напряг? Думаю, нет. «Фенербахче» их не отпустит»
Регистрация: 22.01.2017
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:18) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Смотрящий

С профессиональным праздником нас, Сергей!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: vlees (Сегодня, 14:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
Цитата: vlees
В первом матче "Зенит" показал уровень команды Первого дивизиона


Дак зенитушка у нас главный любитель 1 дивизиона,помните как он бился за выживание там?

бгг

я чет не помню, может подскажите, а недоклуб из Москвы, Спортаг кажется, вообще в еврокубках играет???
БГГ

Да Спартак поболее там играл,бгг ахха
Регистрация: 12.01.2017
№12 Написал: ачуда (Сегодня, 14:15) #
  • +1
  •  (1)

Избалованные деньгами футболисты потеряли чувство реальности, бессовестно относятся к работе и получают незаслуженно огромные деньги.
Регистрация: 1.02.2017
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:15) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Чуда не будет .,если только Дани чудо не покажет.

Рейнгольд однажды угадал с чудом, года три назад. Тогда, перед дерби Спартак-ЦСКА, он сказал именно так: спартак может победить, если произойдёт чудо. Напомню, они выиграли 1-0 за счет левого пенальти, заработанного Паршивлюком.
А так, Дед во многом прав.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:12) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как так получается, что 25-летний Кокорин не может двигаться, а 35-летний Златан Ибрагимович забивает "треху"?


35-летний Златан Ибрагимович тащится от игры, даже став миллионером.
Не просто зарабатывает, он живёт футболом.

ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ ЧУДО

А чудо всегда возможно, когда есть не только финансовый стимул.
И совершают его не чудики, а чудотворцы, (пусть и на недолгий период).
Видели в Израиле.
Увидим в Питере?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№9 Написал: Бриг (Сегодня, 14:07) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Старик во многом прав..3:0 или 4:1..Это надо прыгнуть выше головы, размазать Андерлехт..Посмотрим...Успехо
в Зениту..Но в крупный счет не верю..
Регистрация: 21.11.2016
№8 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:03) #
  • +2
  •  (4)

Надежда умирает последней.... Кокошу конечно на лавку, а Зениту нужной, крупной победы.
Регистрация: 28.12.2015
№7 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:58) #
  • +2
  •  (4)
online

Чуда не будет .,если только Дани чудо не покажет.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№6 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 13:55) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
В первом матче "Зенит" показал уровень команды Первого дивизиона


Дак зенитушка у нас главный любитель 1 дивизиона,помните как он бился за выживание там?

бгг

я чет не помню, может подскажите, а недоклуб из Москвы, Спортаг кажется, вообще в еврокубках играет???
БГГ
Регистрация: 31.05.2016
№5 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:54) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Победы ЗЕНИТУ!!
Регистрация: 14.12.2016
№4 Написал: holod хамина (Сегодня, 13:53) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
все верно сказал валерий рейнгольд....но сегодня зениту только победы и удачи...
Регистрация: 16.05.2011
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:53) #
  • +4
  •  (8)

я за зенит, пусть проходит
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:49) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Эксперт Спартака Рейнгольд высказался, очередь эксперта Зенита Орлова, вряд ли он согласится с мнением "коллеги". Тем не менее удачи сегодня Зениту!
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: vlees (Сегодня, 13:43) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
В первом матче "Зенит" показал уровень команды Первого дивизиона


Дак зенитушка у нас главный любитель 1 дивизиона,помните как он бился за выживание там?

бгг
Регистрация: 12.01.2017
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