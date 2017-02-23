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17:02
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (8)
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (8)
14:26
Гендиректор "Шинника": перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу (1)
Гендиректор "Шинника": перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу (1)
11:54
С Днём защитника Отечества! (15)
С Днём защитника Отечества! (15)
Дзюба, Кокорин и Данни сыграют против "Андерлехта" с первых минут
Стал известен стартовый состав "Зенита" на домашний ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с бельгийский "Андерлехтом".
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Гарсия, Жулиано, Маурисио, Кокорин, Данни, Дзюба.
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Гарсия, Жулиано, Маурисио, Кокорин, Данни, Дзюба.
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