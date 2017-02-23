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Дзюба, Кокорин и Данни сыграют против "Андерлехта" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Зенита" на домашний ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с бельгийский "Андерлехтом".

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Гарсия, Жулиано, Маурисио, Кокорин, Данни, Дзюба.
Теги: Зенит Андерлехт
Сегодня, 19:58
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