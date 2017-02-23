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"Рейнджерс" может возглавить Шота Арвеладзе

Экс-наставник "Маккаби" Шота Арвеладзе может возглавить "Рейнджерс", информирует Worldsport.ge.

В середине февраля должность главного тренера клуба из Глазго покинул Марк Уорбертон.
Теги: Рейнджерс
Сегодня, 21:12
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