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"Ростов" объявил об уходе Муссы Думбия в "Арсенал"

Полузащитник "Ростова" отдан в аренду в тульский "Арсенал" сроком до конца сезона, передает официальный сайт донского клуба.

В ближайшее время Мусса Думбия присоединится к новой команде. Пресс-служба "Арсенала" подтвердила данную информацию.
Теги: Ростов Арсенал Тула Думбия
Сегодня, 01:07
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