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Самир Ханданович: останусь в "Интере", даже если он не попадет в Лигу чемпионов

Вратарь "Интера" Самир Ханданович сообщил, что не планирует уходить из миланского клуба.

"Интер" является одним из пяти-шести наиболее престижных в мире клубов. Останусь в "Интере", даже если он не попадет в Лигу чемпионов", - цитирует Хандановича La Gazzetta dello Sport.
Теги: Интер
Вчера, 22:29
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