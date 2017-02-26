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"Андерлехт" дома обыграл "Генк"

"Андерлехт" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Бельгии нанес поражение "Генку" – 2:0.

Чемпионат Бельгии

28 тур

"Андерлехт" - "Генк" 2:0

Голы: Мбоджи, 32, Тилеманс, 50

"Андерлехт": Букс, Мбоджи, Нуйтинк, Обрадович, Нахар, Бруно (Станчу, 83), Кипчу (Требель, 64), Тилеманс, Дендонкер, Ханни, Телин ( Ачеампонг, 90)

"Генк": Райан, Брабец, Коллей, Уронен, Кастань, Посуэло, Берге, Малиновский (Наранхо, 75), Троссард (Бутьюс, 46), Шрейверс (Буффель, 64), Самата

Предупреждения: Тилеманс, 58
Теги: Андерлехт Генк
Вчера, 23:32
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