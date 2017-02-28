Николай Заболотный: благодаря ребятам и характеру мы вытянули этот матч

Вратарь "Урала" Николай Заболотный прокомментировал победу своей команды над "Краснодаром" в матче 1/4 финала Кубка России (3:3, 4:3 - по пенальти).



- Если честно, после 15-ти минут матча я думал: "Куда мы попали?". Благодаря ребятам и характеру мы вытянули этот матч и дотянули до пенальти. В большей степени ребята молодцы.



- Если не секрет, что Александр Тарханов сказал в перерыве?



- Выходили на второй тайм с целью забить еще гол. Считаю, что начало второго тайма было полностью на нашей стороне.



- Героем матча себя не ощущаете? Отбили несколько пенальти.



- Пенальти это лотерея. Сегодня повезло мне, в следующий раз - нет, так что героем себя не считаю.



- Гадали, когда Смолов бил пенальти в игровое время и в серии пенальти?



- Ну конечно. Я думаю, и Стас Крицюк делал то же самое.



- Предаст ли это уверенности вашей команде в преддверии матчей чемпионата России?



- Думаю, да. Я хотел бы обратиться к болельщикам, чтобы они пришли на наш домашний матч с "Амкаром". Важная игра. Для нас главное выбраться с низа турнирной таблицы.



Rusfootball.info