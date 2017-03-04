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Тиагу Мотта продлит контракт с ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Тиагу Мотта готов на год продлить контракт с клубом, информирует Gazzamercato.

Новое соглашение 34-летнего футболиста будет рассчитано до лета 2018 года.
Теги: Мотта ПСЖ
Сегодня, 17:37
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