Тиагу Мотта продлит контракт с ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Тиагу Мотта готов на год продлить контракт с клубом, информирует Gazzamercato.



Новое соглашение 34-летнего футболиста будет рассчитано до лета 2018 года.