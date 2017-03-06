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Джейкоб Гардинер-Смит: моя цель - попасть в основу "Зенита" и сыграть за сборную Англии

19-летний английский полузащитник "Зенита" Джейкоб Гардинер-Смит рассказал о своих целях в футболе.

"Сейчас моя цель - попасть в основу "Зенита" и однажды сыграть за сборную Англии. Конечно, в главной команде питерцев очень много топ-игроков, но я верю, что если долго и упорно работать, то нет ничего невозможного. Нужно верить в себя.

В Англии никто не говорил, что я сумасшедший, если еду в Россию. Людей просто интересовало, почему я сделал такой выбор. И я объяснял, как вам, - это интересно и притягательно для меня. Так получилось, что моя семья тесно связана с Россией, у нас есть близкие друзья, которые живут в Москве.

Когда я начал играть в футбол, решил это делать в том месте, где чувствую себя как дома. Россия — подходящая страна для этого. Мне было пять лет, когда я впервые приехал на каникулы в Санкт-Петербург. Первое, что я помню, это жуткий холод и много-много снега (смеётся). Обстановка отличалась от того, к чему я привык в Англии. До моего перехода в "Зенит" я раз пять-шесть прилетал в Россию.

Для меня это был вызов. Я хотел пожить в другой стране, познакомиться с другой культурой. "Зенит" - известный в мире клуб, здесь играют звёзды. Мне хотелось попробовать играть в несколько другой футбол, поработать с иностранными тренерами. Здесь совершенно всё другое, но тренировки в "Зените" интересные. Мне действительно нравится!

В России другая еда, музыка, а ещё Санкт-Петербург очень красивый город, возможно, самый красивый, который я видел. В России очень дружелюбные люди. Здесь тебе скорее помогут, чем в Лондоне. Хотя, когда я впервые один приехал в Россию в 16 лет, было непросто. Тяжело привыкал к самостоятельной жизни. Я прожил один пару недель, а затем вернулся домой", - цитирует Джейкоба Гардинер-Смита "Чемпионат".
Теги: Зенит
Сегодня, 12:31
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 13:37) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Английский полузащитник Джейкоб Гардинер-Смит, проходил просмотр в молодёжном "Зените-2" - успешно прошёл сборы в составе клуба, и, скорее всего, с ним будет подписан полноценный контракт. Футболист произвёл хорошее впечатление на тренерский штаб.
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 13:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Интересный парень, надеюсь со временем станет как Ломбертс


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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