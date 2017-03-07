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"Наполи" - "Реал": стартовые составы команд

"Реал" и "Наполи" объявили стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан, Диавара, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

"Реал": Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, Бэйл, Бензема, Роналду.
Теги: Наполи Реал
Сегодня, 22:16
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