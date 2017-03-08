Карло Анчелотти: результат матча с "Арсеналом" не отражает происходившего на поле

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал гостевую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" (5:1).



"Матч был сложным. В первые 60 минут "Арсенал" выглядел очень хорошо, он создал нам проблемы, мы же допускали ошибки.



Это был странный матч, но таков футбол. Результат матча не отражает происходившего на поле. Но игра была сложной только до пенальти", – цитирует Анчелотти L’Equipe.