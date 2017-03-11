Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сергей Семак: получилась тяжелая трудовая победа

Наставник "Уфы" Сергей Семак высказался после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 19-го тура премьер-лиги.

"Дома мы хотим активно начинать игры. В начале провели очень интересный отрезок, однако после забитого мяча потеряли инициативу. Надо было реализовывать свои моменты. Начало второго тайма у нас не получилось.

Эпизод с Беленовым? Он здорово сыграл. Такие сэйвы заметнее, чем действия полевых игроков, но каждый должен заниматься своим делом.

Получилась тяжелая трудовая победа. Надо поблагодарить ребят. Мы могли забить больше, но сказывается то, что у нас травмированных, даем поиграть молодым", – сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Семак Уфа
Сегодня, 13:50
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 13:58) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Таблицу вырежи. Пока Уфа на 4-м месте.)

Даже планшет (или "инет") тормозить начал от такого поста. Две первые попытки отправить текст так и не прошли, хотя страница не обновлялась в течении часа. Да если бы и обновилась тот же результат в первое время был.
Но на ветке Уфа-КС реально заблокировали два коммета с предъявлением карточки о "недопустимом содержании".


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.