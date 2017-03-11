Сергей Семак: получилась тяжелая трудовая победа

Наставник "Уфы" Сергей Семак высказался после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 19-го тура премьер-лиги.



"Дома мы хотим активно начинать игры. В начале провели очень интересный отрезок, однако после забитого мяча потеряли инициативу. Надо было реализовывать свои моменты. Начало второго тайма у нас не получилось.



Эпизод с Беленовым? Он здорово сыграл. Такие сэйвы заметнее, чем действия полевых игроков, но каждый должен заниматься своим делом.



Получилась тяжелая трудовая победа. Надо поблагодарить ребят. Мы могли забить больше, но сказывается то, что у нас травмированных, даем поиграть молодым", – сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".