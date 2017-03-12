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Гекдениз Карадениз: я буду помогать "Рубину" изо всех своих сил и от всей своей души
Полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз отметил, что всегда будет выкладываться в матчах казанской команды до конца.
"Сегодня 9 лет с того момента, как я подписал контракт с "Рубином". Я благодарен Казани, Республике Татарстан и России, что вы приняли меня как своего сына. Благодарен нашим болельщикам - вы лучшие в России, ваша поддержка очень важна для меня.
Когда я выхожу на поле, я могу сыграть хорошо или плохо, но все знают, что моя футболка, никогда не будет сухой, что я буду играть до самого конца. И буду помогать "Рубину" изо всех своих сил и от всей своей души, сколько мне будет отмерено свыше", - написал Карадениз в своём "инстаграме".
"Сегодня 9 лет с того момента, как я подписал контракт с "Рубином". Я благодарен Казани, Республике Татарстан и России, что вы приняли меня как своего сына. Благодарен нашим болельщикам - вы лучшие в России, ваша поддержка очень важна для меня.
Когда я выхожу на поле, я могу сыграть хорошо или плохо, но все знают, что моя футболка, никогда не будет сухой, что я буду играть до самого конца. И буду помогать "Рубину" изо всех своих сил и от всей своей души, сколько мне будет отмерено свыше", - написал Карадениз в своём "инстаграме".
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