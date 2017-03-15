Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Россия получила право заявить три команды в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19

Последний португальский клуб "Порту" вылетел из еврокубков, обеспечив России шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешнего сезона.

Суммарный коэффициент России составляет 50,532, а Португалии - 49,332. У России пока остаются две команды в Лиге Европы, которые проведут решающие матчи в четверг.

Теперь в сезоне-2018/19 Россия получила право заявить три команды в Лигу чемпионов и еще три в Лигу Европы. Чемпион и вице-чемпион страны сезона-2017/18 - отправятся напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а бронзовый призер стартует в третьем отборочном раунде.

В нынешнем сезоне больше всех очков в копилку России принес "Ростов" - 15 баллов, за ним "Зенит" – 12, "Краснодар" – 11,5, ЦСКА - 7 и "Спартак" – 0,5.
Сегодня, 00:48
Напечатать
6
(6)
№6 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 02:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Наконец-то свершилось ! Теперь больше футбола ! Отдельное спасибо Ростову за 15 баллов ! innocent
Регистрация: 23.09.2016
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:17) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Будет Рубилово.


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Star (Сегодня, 01:03) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: сын кубани
и сезон еще не окончен!

Бесспорно. Но цель стратегическая достигнута
Регистрация: 15.03.2017
№3 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 01:01) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Star
и "Спартак" – 0,5
laughing

Это реально круто!

Не рамсить!)
Регистрация: 8.12.2016
№2 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 00:57) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
В нынешнем сезоне больше всех очков в копилку России принес "Ростов" - 15 баллов, за ним "Зенит" – 12, "Краснодар" – 11,5, ЦСКА - 7 и "Спартак" – 0,5. и сезон еще не окончен!


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: Star (Сегодня, 00:53) #
  • +1
  •  (13)

и "Спартак" – 0,5
laughing

Это реально круто!
Регистрация: 15.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.