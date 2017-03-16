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Алексей Герасименко: В Манчестере будут так орать, что слышно будет до Ростова

Алексей Герасименко: В Манчестере будут так орать, что слышно будет до Ростова Экс-нападающий "Динамо" (Киев), "Ростсельмаша", "Ротора", "Шинника" и сборной России Алексей Герасименко, в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину высказался об ожиданиях от ответных встреч Лиги Европы, оценил шансы "Краснодар" и "Ростова" выход в следующую стадию Лиги Европы.

- Чего ожидаете от встречи «Краснодар» - «Сельта»?

- Как и говорил ранее, шансы команд сейчас 50 на 50. Почему? «Краснодар» играет дома, и в принципе команда выглядела неплохо во втором тайме с «Локомотивом». В первой встрече с «Сельтой» моментами команда также выглядела убедительно.

Плюс будет полный стадион.

- Однако не будет Окриашвили и Измайлова – он расторг контракт.

- Измайлова по-сути не было уже почти полгода. Он очень мало играл в последнее время. Но зато наверняка будет Мамаев – думаю что свои 30-40 минут игрового времени он получит.

Вполне возможно, что стоит считать потерей для «Краснодара» Окриашвили, но сейчас это не футболист основы. На замены – да, он выходил, и смотрелся неплохо. Но в основу команды ещё не вписался до конца. Не знаю – может быть ещё не адаптировался до конца? Когда выходил в стартовом составе он словно растворялся. Думаю, приобретая его в клубе ожидали большего.

- Насколько неприятен для «Краснодара» счёт в первом матче 2:1?

- В общем-то это комфортный счёт. Если бы не забили на выезде – тогда да, была бы тяжелая ситуация. А сейчас достаточно один раз забить и всё.

Но смысл в другом: если команда хочет куда-то двигаться, то и в Лиге Европы, и в чемпионате им нужно прибавлять. Сейчас команда играет эпизодами. Нет цельной игры, и это плохо. Матч с «Локомотивом»: первый тайм провалили, второй был неплох.

Конечно-же выход Мамаева придал команде направленного движения и мысли на поле. Но «Краснодару» в любом случае сейчас нужно усиливать командную игру – вне зависимости от того какой у них состав на конкретный матч. Так или иначе, но все игроки в команде достаточно квалифицированы для этого.

- Чего ожидаете от выездной встречи «Ростова» с «Манчестером»?

- Как и говорит перед первой встречей: шансы 60/40 в пользу «Манчестера». Даже в нынешней ситуации. Конечно, то что на поле не будет Калачёва и Гацкана это минус. Но, думаю, что в Манчестере будет равная игра.

Единственное что нужно отметить: у «МЮ» футболисты индивидуально посильнее будут. И в каких-то эпизодах это скажется. Например, как в первой игре, когда Ибрагимович поставил корпус, сумел проткнуть мяч на Мхитаряна, который забил. Думаю, что подобные, не командные а именно индивидуальные действия могут и решить судьбу встречи. Игра будет напряжённая, равная, но, думаю что МЮ будет иметь преимущество, и скорее всего они пройдут. Но максимум выиграют в один мяч: такого что манкунианцы «порвут Ростов» - этого не будет.

Хотя всё возможно: имею в виду что и «Ростов» в принципе может дальше пройти. В первой встрече, поначалу со стороны «Ростова» была какая-то нервозность, но потом они вернулись в игру. Но и поле было безобразным – а это нивелирует мастерство. В целом же я бы не говорил что «Манчестер» выглядел сильнее. В индивидуальных действиях, в эпизодах - это да, было. Но в командной игре «Ростов» ничем не уступил.

- Гари Невилл (экс-защитник сборной Англии – прим. ред.) высказался что на таком поле он бы до сих пор смотрелся неплохо, но и любой другой был бы не лучше и не хуже его. В том смысле что особо играть на таком поле в футбол ни у кого не получалось.

- Это понятно. Наверняка и «Ростову» на таком газоне играть было неприятно. На таком поле вообще нельзя было играть. Не только в Лиге Европы, но и в чемпионате России. Это безобразие – от этого уже все давно ушли, а мы всё в подобных полях ковыряемся.

Думаю, игру нужно было переносить: например в Москву, или в Краснодар. Не знаю как в УЕФА приняли решение играть на таком поле – такого быть не должно. Это не то чтобы для футболистов – для зрителей это неприятно: одна сплошная борьба, беготня и навесы с забросами.

Если честно то мне неясно решение УЕФА. Они не должны были принимать негодное для игры поле. А если бы пошёл дождь со снегом – вы себе представляете что-бы там было? Какая это была бы каша представляете себе? Знаю этот стадион, ведь сам на нём играл – это был бы полный ужас. Нужно было заранее всё оценить – осмотреть, и переносить встречу на другой стадион.

Конечно-же Моуриньо хотел играть на другом поле, но принял это решение как должное и перестроил игру: мяч внизу почти не был, и почти не контроллировался. Были забросы на Ибрагимовича плюс подборы. Смотреть это было неинтересно.

В Англии будет совсем другой газон, и, естественно – совершенно другой футбол. Я сам играл на стадионе в Манчестере – там сумасшедшая поддержка трибун. Орать будут так, что слышно будет до Ростова-на-Дону. Этот фактор, как и персональное мастерство игроков «МЮ», конечно-же на стороне англичан.

Плюс, и три выпавших футболиста из обоймы «Ростова» - их будет сложно заменить. Но, думаю, Бердыев придумает как компенсировать эти потери.
Теги: Краснодар Ростов Герасименко
Сегодня, 16:18
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(2)
№3 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 17:23) #
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  •  (2)

Цитата: RoDon22
Мы тоже поорем так, что будет слышно в Манчестере.

куйли орать то ....чудо бывает только с барсой и то сомнительное!
Регистрация: 20.03.2016
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:52) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
В Мурманске будут так орать, что Манчестер оглохнет!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 16:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Мы тоже поорем так, что будет слышно в Манчестере.
Регистрация: 30.11.2015
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