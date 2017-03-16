Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:57
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (19)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (19)
09:55
Экс-владелец "Портсмута": возможно, напряженный график "Манчестер Юнайтед" сыграет "Ростову" на руку (2)
Экс-владелец "Портсмута": возможно, напряженный график "Манчестер Юнайтед" сыграет "Ростову" на руку (2)
09:43
"Манчестер Сити" стал первой командой в ЛЧ, которая забила 5 голов и не смогла выйти в следующий раунд (3)
"Манчестер Сити" стал первой командой в ЛЧ, которая забила 5 голов и не смогла выйти в следующий раунд (3)
Алексей Герасименко: В Манчестере будут так орать, что слышно будет до Ростова
Экс-нападающий "Динамо" (Киев), "Ростсельмаша", "Ротора", "Шинника" и сборной России Алексей Герасименко, в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину высказался об ожиданиях от ответных встреч Лиги Европы, оценил шансы "Краснодар" и "Ростова" выход в следующую стадию Лиги Европы.
- Чего ожидаете от встречи «Краснодар» - «Сельта»?
- Как и говорил ранее, шансы команд сейчас 50 на 50. Почему? «Краснодар» играет дома, и в принципе команда выглядела неплохо во втором тайме с «Локомотивом». В первой встрече с «Сельтой» моментами команда также выглядела убедительно.
Плюс будет полный стадион.
- Однако не будет Окриашвили и Измайлова – он расторг контракт.
- Измайлова по-сути не было уже почти полгода. Он очень мало играл в последнее время. Но зато наверняка будет Мамаев – думаю что свои 30-40 минут игрового времени он получит.
Вполне возможно, что стоит считать потерей для «Краснодара» Окриашвили, но сейчас это не футболист основы. На замены – да, он выходил, и смотрелся неплохо. Но в основу команды ещё не вписался до конца. Не знаю – может быть ещё не адаптировался до конца? Когда выходил в стартовом составе он словно растворялся. Думаю, приобретая его в клубе ожидали большего.
- Насколько неприятен для «Краснодара» счёт в первом матче 2:1?
- В общем-то это комфортный счёт. Если бы не забили на выезде – тогда да, была бы тяжелая ситуация. А сейчас достаточно один раз забить и всё.
Но смысл в другом: если команда хочет куда-то двигаться, то и в Лиге Европы, и в чемпионате им нужно прибавлять. Сейчас команда играет эпизодами. Нет цельной игры, и это плохо. Матч с «Локомотивом»: первый тайм провалили, второй был неплох.
Конечно-же выход Мамаева придал команде направленного движения и мысли на поле. Но «Краснодару» в любом случае сейчас нужно усиливать командную игру – вне зависимости от того какой у них состав на конкретный матч. Так или иначе, но все игроки в команде достаточно квалифицированы для этого.
- Чего ожидаете от выездной встречи «Ростова» с «Манчестером»?
- Как и говорит перед первой встречей: шансы 60/40 в пользу «Манчестера». Даже в нынешней ситуации. Конечно, то что на поле не будет Калачёва и Гацкана это минус. Но, думаю, что в Манчестере будет равная игра.
Единственное что нужно отметить: у «МЮ» футболисты индивидуально посильнее будут. И в каких-то эпизодах это скажется. Например, как в первой игре, когда Ибрагимович поставил корпус, сумел проткнуть мяч на Мхитаряна, который забил. Думаю, что подобные, не командные а именно индивидуальные действия могут и решить судьбу встречи. Игра будет напряжённая, равная, но, думаю что МЮ будет иметь преимущество, и скорее всего они пройдут. Но максимум выиграют в один мяч: такого что манкунианцы «порвут Ростов» - этого не будет.
Хотя всё возможно: имею в виду что и «Ростов» в принципе может дальше пройти. В первой встрече, поначалу со стороны «Ростова» была какая-то нервозность, но потом они вернулись в игру. Но и поле было безобразным – а это нивелирует мастерство. В целом же я бы не говорил что «Манчестер» выглядел сильнее. В индивидуальных действиях, в эпизодах - это да, было. Но в командной игре «Ростов» ничем не уступил.
- Гари Невилл (экс-защитник сборной Англии – прим. ред.) высказался что на таком поле он бы до сих пор смотрелся неплохо, но и любой другой был бы не лучше и не хуже его. В том смысле что особо играть на таком поле в футбол ни у кого не получалось.
- Это понятно. Наверняка и «Ростову» на таком газоне играть было неприятно. На таком поле вообще нельзя было играть. Не только в Лиге Европы, но и в чемпионате России. Это безобразие – от этого уже все давно ушли, а мы всё в подобных полях ковыряемся.
Думаю, игру нужно было переносить: например в Москву, или в Краснодар. Не знаю как в УЕФА приняли решение играть на таком поле – такого быть не должно. Это не то чтобы для футболистов – для зрителей это неприятно: одна сплошная борьба, беготня и навесы с забросами.
Если честно то мне неясно решение УЕФА. Они не должны были принимать негодное для игры поле. А если бы пошёл дождь со снегом – вы себе представляете что-бы там было? Какая это была бы каша представляете себе? Знаю этот стадион, ведь сам на нём играл – это был бы полный ужас. Нужно было заранее всё оценить – осмотреть, и переносить встречу на другой стадион.
Конечно-же Моуриньо хотел играть на другом поле, но принял это решение как должное и перестроил игру: мяч внизу почти не был, и почти не контроллировался. Были забросы на Ибрагимовича плюс подборы. Смотреть это было неинтересно.
В Англии будет совсем другой газон, и, естественно – совершенно другой футбол. Я сам играл на стадионе в Манчестере – там сумасшедшая поддержка трибун. Орать будут так, что слышно будет до Ростова-на-Дону. Этот фактор, как и персональное мастерство игроков «МЮ», конечно-же на стороне англичан.
Плюс, и три выпавших футболиста из обоймы «Ростова» - их будет сложно заменить. Но, думаю, Бердыев придумает как компенсировать эти потери.
- Чего ожидаете от встречи «Краснодар» - «Сельта»?
- Как и говорил ранее, шансы команд сейчас 50 на 50. Почему? «Краснодар» играет дома, и в принципе команда выглядела неплохо во втором тайме с «Локомотивом». В первой встрече с «Сельтой» моментами команда также выглядела убедительно.
Плюс будет полный стадион.
- Однако не будет Окриашвили и Измайлова – он расторг контракт.
- Измайлова по-сути не было уже почти полгода. Он очень мало играл в последнее время. Но зато наверняка будет Мамаев – думаю что свои 30-40 минут игрового времени он получит.
Вполне возможно, что стоит считать потерей для «Краснодара» Окриашвили, но сейчас это не футболист основы. На замены – да, он выходил, и смотрелся неплохо. Но в основу команды ещё не вписался до конца. Не знаю – может быть ещё не адаптировался до конца? Когда выходил в стартовом составе он словно растворялся. Думаю, приобретая его в клубе ожидали большего.
- Насколько неприятен для «Краснодара» счёт в первом матче 2:1?
- В общем-то это комфортный счёт. Если бы не забили на выезде – тогда да, была бы тяжелая ситуация. А сейчас достаточно один раз забить и всё.
Но смысл в другом: если команда хочет куда-то двигаться, то и в Лиге Европы, и в чемпионате им нужно прибавлять. Сейчас команда играет эпизодами. Нет цельной игры, и это плохо. Матч с «Локомотивом»: первый тайм провалили, второй был неплох.
Конечно-же выход Мамаева придал команде направленного движения и мысли на поле. Но «Краснодару» в любом случае сейчас нужно усиливать командную игру – вне зависимости от того какой у них состав на конкретный матч. Так или иначе, но все игроки в команде достаточно квалифицированы для этого.
- Чего ожидаете от выездной встречи «Ростова» с «Манчестером»?
- Как и говорит перед первой встречей: шансы 60/40 в пользу «Манчестера». Даже в нынешней ситуации. Конечно, то что на поле не будет Калачёва и Гацкана это минус. Но, думаю, что в Манчестере будет равная игра.
Единственное что нужно отметить: у «МЮ» футболисты индивидуально посильнее будут. И в каких-то эпизодах это скажется. Например, как в первой игре, когда Ибрагимович поставил корпус, сумел проткнуть мяч на Мхитаряна, который забил. Думаю, что подобные, не командные а именно индивидуальные действия могут и решить судьбу встречи. Игра будет напряжённая, равная, но, думаю что МЮ будет иметь преимущество, и скорее всего они пройдут. Но максимум выиграют в один мяч: такого что манкунианцы «порвут Ростов» - этого не будет.
Хотя всё возможно: имею в виду что и «Ростов» в принципе может дальше пройти. В первой встрече, поначалу со стороны «Ростова» была какая-то нервозность, но потом они вернулись в игру. Но и поле было безобразным – а это нивелирует мастерство. В целом же я бы не говорил что «Манчестер» выглядел сильнее. В индивидуальных действиях, в эпизодах - это да, было. Но в командной игре «Ростов» ничем не уступил.
- Гари Невилл (экс-защитник сборной Англии – прим. ред.) высказался что на таком поле он бы до сих пор смотрелся неплохо, но и любой другой был бы не лучше и не хуже его. В том смысле что особо играть на таком поле в футбол ни у кого не получалось.
- Это понятно. Наверняка и «Ростову» на таком газоне играть было неприятно. На таком поле вообще нельзя было играть. Не только в Лиге Европы, но и в чемпионате России. Это безобразие – от этого уже все давно ушли, а мы всё в подобных полях ковыряемся.
Думаю, игру нужно было переносить: например в Москву, или в Краснодар. Не знаю как в УЕФА приняли решение играть на таком поле – такого быть не должно. Это не то чтобы для футболистов – для зрителей это неприятно: одна сплошная борьба, беготня и навесы с забросами.
Если честно то мне неясно решение УЕФА. Они не должны были принимать негодное для игры поле. А если бы пошёл дождь со снегом – вы себе представляете что-бы там было? Какая это была бы каша представляете себе? Знаю этот стадион, ведь сам на нём играл – это был бы полный ужас. Нужно было заранее всё оценить – осмотреть, и переносить встречу на другой стадион.
Конечно-же Моуриньо хотел играть на другом поле, но принял это решение как должное и перестроил игру: мяч внизу почти не был, и почти не контроллировался. Были забросы на Ибрагимовича плюс подборы. Смотреть это было неинтересно.
В Англии будет совсем другой газон, и, естественно – совершенно другой футбол. Я сам играл на стадионе в Манчестере – там сумасшедшая поддержка трибун. Орать будут так, что слышно будет до Ростова-на-Дону. Этот фактор, как и персональное мастерство игроков «МЮ», конечно-же на стороне англичан.
Плюс, и три выпавших футболиста из обоймы «Ростова» - их будет сложно заменить. Но, думаю, Бердыев придумает как компенсировать эти потери.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.