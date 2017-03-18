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"Боруссия" дома переиграла "Ингольштадт"

Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Ингольштадтом" в матче 25-го тура Бундеслиги.

"Боруссия" Д – Ингольштадт-04 1:0

Гол: 1:0 – 14 Обамеянг.

"Боруссия": Бюрки, Пишчек, Папастатопулос, Гинтер, Геррейру (Вайгль, 56), Пулишич (Шюррле, 77), Кастро (Мерино, 83), Дурм, Кагава, Шмельцер, Обамеянг.

Ингольштадт-04: Хансен, Брежери, Тиссеран, Зуттнер, Матип, Киттель (Гросс, 75), Коэн (Мультауп, 83), Лекки, Моралес (Хинтерзеер, 90), Хадерджонай, Лескано.

Предупреждения: Лескано (35), Хадерджонай (54), Зуттнер (81), Шмельцер (90).
Теги: Боруссия Д Ингольштадт 04
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