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Превью. 27 тур ФНЛ

Борьба за верхние позиции и право остаться в ФНЛ продолжает вестись. В этом туре много матчей соседей по турнирной таблице. Тем интереснее следить за турниром.

"Тюмень" – "Тамбов"

"Горожане" показывают хороший футбол, что особенно проявилось в матче последнего тура против "Сокола". Затем не пошло в Ярославле, играя на синтетике, команда Андрея Талалаева не смогла показать должный уровень. И вновь синтетика. Получиться ли учесть прошлые уроки?

"Енисей" – "Тосно"

"Тосно" в первом туре весенней части сезона ФНЛ не смогли переиграть ярославский "Шинник". Спустя четыре дня подопечные Дмитрия Парфёнова взяли одно очко в поединке с "Тюменью". Не смогли порадовать своих поклонников и подопечные Андрея Тихонова. Одно очко за два тура и падение на седьмую позицию в турнирной таблице. Если неудача постигнет хозяев и этой встрече, то ждать им скорейшего спуска к середине общего рейтинга команд. Будем честны, "Тосно" подобного не грозит. Причина проста – отсутствие желающих напрямую выходить в РФПЛ. Поэтому подопечные Парфёнова могут позволить себе потерять очки. Насколько победа необходима хозяевам и прошёл ли у них кризис? Дать точного ответа на этот вопрос сложно, а окончательный ответ получим только завтра.

"Шинник" – "СКА-Хабаровск"

В первом дивизионе команды между собой провели 17 встреч. 7 побед у ярославцев, 4 – у армейцев. Соотношение мячей 24:20 в пользу "Шинника". В прошлом сезоне матч в Ярославле закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

"Нефтехимик" – "Волгарь"

В первом круге Астрахань крупно обыграла "Нефтехимик", забив в ворота татарстанской команды три безответных мяча. Учитывая, что нижнекамцы идут на первой позиции снизу ФНЛ, то шансов, а главное, желания в этой встрече у них будет совсем мало.

"Спартак-2" – "Динамо-Москва"

"Динамо" наверняка мечтает сразиться с "красно-белыми". Мечтам будет суждено осуществиться уже через полгода. Никто не сомневается, что "бело-голубые" окажутся в РФПЛ. А пока что подопечным Юрия Калитвинцева предстоит непростая встреча против второй команды "Спартака". Простой прогулки у гостей не получится Молодёжь "красно-белых" показывает добротный футбол, оказавшись уже на четвёртой позиции в ФНЛ.

"Балтика" – "Луч-Энергия"

От "Балтики" ждут подвига и чуда. Однако в прошлом туре калининградцы не смогли обыграть "Спартак-Нальчик". Туров и надежды у Черевченко с каждой встречей меньше, но одна из самых интересных интриг ФНЛ ещё жива. Учитывая финансовые проблемы гостей, "Балтика" должна побеждать. И если хозяева наберут три очка, то сопереживателей у них добавится.

"Кубань" – "Мордовия"

Кубанцы дома сыграли 13 матчей (+4,=7,-2,14:11). Отметим тот факт, что уже 6 поединков подряд краснодарцы дома не проигрывают. "Мордовия" в гостях провела то же количество матчей – 13 (+4,=0,-9,13:21). Очень бескомпромиссная на выезде команда. Ещё ни разу не сыграла вничью, к тому же два последних поединка были саранской командой проиграны.

"Факел" – "Сибирь"

В первом круге Шахов и Глушков стали авторами забитых мячей, что привело к ничейному результату. Весной "Факел" ещё ни разу не забил. Учитывая их желание оказаться в заветной четвёрке, три очка должны оказаться у хозяев. Иначе кризис можно считать затянувшимся.

Константин Лицин
Сегодня, 05:11
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