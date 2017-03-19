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05:11
Превью. 27 тур ФНЛ
Превью. 27 тур ФНЛ
01:49
Геннадий Орлов: Будогосский отдаст телевизор детям, может им и нужно управлять нашим судейским коллективом? (2)
Геннадий Орлов: Будогосский отдаст телевизор детям, может им и нужно управлять нашим судейским коллективом? (2)
Вчера 23:39
Олег Кожанов: вратарь "Ростова" Левицкий на полном серьёзе рассказывал, что его забирал НЛО (2)
Олег Кожанов: вратарь "Ростова" Левицкий на полном серьёзе рассказывал, что его забирал НЛО (2)
Вчера 23:18
Антонио Конте: чтобы оформить чемпионство, осталось набрать 21 очко. Впереди еще 10 матчей
Антонио Конте: чтобы оформить чемпионство, осталось набрать 21 очко. Впереди еще 10 матчей
Вчера 23:05
Олег Кожанов: Гогуа на листочке писал президенту "СКА-Энергии" состав, на выезды не летал, дома грузины выигрывали "странные матчи"
Олег Кожанов: Гогуа на листочке писал президенту "СКА-Энергии" состав, на выезды не летал, дома грузины выигрывали "странные матчи"
Вчера 22:42
"Торино" и "Интер" забили по 2 мяча
"Торино" и "Интер" забили по 2 мяча
Вчера 21:29
Илья Геркус: результат не понравился, а игра отличная (1)
Илья Геркус: результат не понравился, а игра отличная (1)
Вчера 21:11
Андрей Червиченко: считаю Кутепова будущим нашего футбола (28)
Андрей Червиченко: считаю Кутепова будущим нашего футбола (28)
Вчера 21:01
Юрий Сёмин: Янбаев и Пейчинович остались в запасе, потому что мне не понравилось, как они сыграли с "Краснодаром" (2)
Юрий Сёмин: Янбаев и Пейчинович остались в запасе, потому что мне не понравилось, как они сыграли с "Краснодаром" (2)
Вчера 20:02
"Челси" выиграл у "Стока" благодаря голу Кэйхилла на 87-й минуте, "Лестер" одержал 4-ю победу подряд (3)
"Челси" выиграл у "Стока" благодаря голу Кэйхилла на 87-й минуте, "Лестер" одержал 4-ю победу подряд (3)
Вчера 19:39
Ари: забить "Спартаку" приятно вдвойне (15)
Ари: забить "Спартаку" приятно вдвойне (15)
Вчера 19:27
Анатолий Мещеряков: "Зенит" обещал игрокам по 30 тысяч евро за победу над "Спартаком"? Это смешно (28)
Анатолий Мещеряков: "Зенит" обещал игрокам по 30 тысяч евро за победу над "Спартаком"? Это смешно (28)
Вчера 19:21
Леонид Федун: к сожалению, потеряли очки, но игра хорошая (1)
Леонид Федун: к сожалению, потеряли очки, но игра хорошая (1)
Вчера 19:04
Юрий Сёмин: команды выдали хороший боевой спектакль и отблагодарили заполнивших стадион людей (11)
Юрий Сёмин: команды выдали хороший боевой спектакль и отблагодарили заполнивших стадион людей (11)
Вчера 18:27
"Локомотив" и "Спартак" обменялись забитыми мячами (215)
"Локомотив" и "Спартак" обменялись забитыми мячами (215)
Вчера 18:18
"Арсенал" проиграл "Вест Бромвичу"
"Арсенал" проиграл "Вест Бромвичу"
Вчера 17:52
Хосеп Гвардиола: в "Ман Сити" мне потребуется больше времени, чтобы сделать команду, которую я хочу видеть
Хосеп Гвардиола: в "Ман Сити" мне потребуется больше времени, чтобы сделать команду, которую я хочу видеть
Вчера 17:22
Ари забил 7-й гол московскому "Спартаку" (23)
Ари забил 7-й гол московскому "Спартаку" (23)
Вчера 17:04
ЦСКА вылетел в Грозный, в составе команды 21 игрок (2)
ЦСКА вылетел в Грозный, в составе команды 21 игрок (2)
Вчера 16:22
Хави Грасия: мы слабо провели 1-й тайм
Хави Грасия: мы слабо провели 1-й тайм
Вчера 16:02
Имени Владимира Ильина. «Урал» одолел «Рубин»
Имени Владимира Ильина. «Урал» одолел «Рубин»
Вчера 15:55
ЦСКА в апреле обсудит с Георгием Милановым новый контракт (3)
ЦСКА в апреле обсудит с Георгием Милановым новый контракт (3)
Вчера 15:50
"Рубин" потерпел поражение от "Урала" (12)
"Рубин" потерпел поражение от "Урала" (12)
Превью. 27 тур ФНЛ
Борьба за верхние позиции и право остаться в ФНЛ продолжает вестись. В этом туре много матчей соседей по турнирной таблице. Тем интереснее следить за турниром.
"Тюмень" – "Тамбов"
"Горожане" показывают хороший футбол, что особенно проявилось в матче последнего тура против "Сокола". Затем не пошло в Ярославле, играя на синтетике, команда Андрея Талалаева не смогла показать должный уровень. И вновь синтетика. Получиться ли учесть прошлые уроки?
"Енисей" – "Тосно"
"Тосно" в первом туре весенней части сезона ФНЛ не смогли переиграть ярославский "Шинник". Спустя четыре дня подопечные Дмитрия Парфёнова взяли одно очко в поединке с "Тюменью". Не смогли порадовать своих поклонников и подопечные Андрея Тихонова. Одно очко за два тура и падение на седьмую позицию в турнирной таблице. Если неудача постигнет хозяев и этой встрече, то ждать им скорейшего спуска к середине общего рейтинга команд. Будем честны, "Тосно" подобного не грозит. Причина проста – отсутствие желающих напрямую выходить в РФПЛ. Поэтому подопечные Парфёнова могут позволить себе потерять очки. Насколько победа необходима хозяевам и прошёл ли у них кризис? Дать точного ответа на этот вопрос сложно, а окончательный ответ получим только завтра.
"Шинник" – "СКА-Хабаровск"
В первом дивизионе команды между собой провели 17 встреч. 7 побед у ярославцев, 4 – у армейцев. Соотношение мячей 24:20 в пользу "Шинника". В прошлом сезоне матч в Ярославле закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
"Нефтехимик" – "Волгарь"
В первом круге Астрахань крупно обыграла "Нефтехимик", забив в ворота татарстанской команды три безответных мяча. Учитывая, что нижнекамцы идут на первой позиции снизу ФНЛ, то шансов, а главное, желания в этой встрече у них будет совсем мало.
"Спартак-2" – "Динамо-Москва"
"Динамо" наверняка мечтает сразиться с "красно-белыми". Мечтам будет суждено осуществиться уже через полгода. Никто не сомневается, что "бело-голубые" окажутся в РФПЛ. А пока что подопечным Юрия Калитвинцева предстоит непростая встреча против второй команды "Спартака". Простой прогулки у гостей не получится Молодёжь "красно-белых" показывает добротный футбол, оказавшись уже на четвёртой позиции в ФНЛ.
"Балтика" – "Луч-Энергия"
От "Балтики" ждут подвига и чуда. Однако в прошлом туре калининградцы не смогли обыграть "Спартак-Нальчик". Туров и надежды у Черевченко с каждой встречей меньше, но одна из самых интересных интриг ФНЛ ещё жива. Учитывая финансовые проблемы гостей, "Балтика" должна побеждать. И если хозяева наберут три очка, то сопереживателей у них добавится.
"Кубань" – "Мордовия"
Кубанцы дома сыграли 13 матчей (+4,=7,-2,14:11). Отметим тот факт, что уже 6 поединков подряд краснодарцы дома не проигрывают. "Мордовия" в гостях провела то же количество матчей – 13 (+4,=0,-9,13:21). Очень бескомпромиссная на выезде команда. Ещё ни разу не сыграла вничью, к тому же два последних поединка были саранской командой проиграны.
"Факел" – "Сибирь"
В первом круге Шахов и Глушков стали авторами забитых мячей, что привело к ничейному результату. Весной "Факел" ещё ни разу не забил. Учитывая их желание оказаться в заветной четвёрке, три очка должны оказаться у хозяев. Иначе кризис можно считать затянувшимся.
Константин Лицин
"Тюмень" – "Тамбов"
"Горожане" показывают хороший футбол, что особенно проявилось в матче последнего тура против "Сокола". Затем не пошло в Ярославле, играя на синтетике, команда Андрея Талалаева не смогла показать должный уровень. И вновь синтетика. Получиться ли учесть прошлые уроки?
"Енисей" – "Тосно"
"Тосно" в первом туре весенней части сезона ФНЛ не смогли переиграть ярославский "Шинник". Спустя четыре дня подопечные Дмитрия Парфёнова взяли одно очко в поединке с "Тюменью". Не смогли порадовать своих поклонников и подопечные Андрея Тихонова. Одно очко за два тура и падение на седьмую позицию в турнирной таблице. Если неудача постигнет хозяев и этой встрече, то ждать им скорейшего спуска к середине общего рейтинга команд. Будем честны, "Тосно" подобного не грозит. Причина проста – отсутствие желающих напрямую выходить в РФПЛ. Поэтому подопечные Парфёнова могут позволить себе потерять очки. Насколько победа необходима хозяевам и прошёл ли у них кризис? Дать точного ответа на этот вопрос сложно, а окончательный ответ получим только завтра.
"Шинник" – "СКА-Хабаровск"
В первом дивизионе команды между собой провели 17 встреч. 7 побед у ярославцев, 4 – у армейцев. Соотношение мячей 24:20 в пользу "Шинника". В прошлом сезоне матч в Ярославле закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
"Нефтехимик" – "Волгарь"
В первом круге Астрахань крупно обыграла "Нефтехимик", забив в ворота татарстанской команды три безответных мяча. Учитывая, что нижнекамцы идут на первой позиции снизу ФНЛ, то шансов, а главное, желания в этой встрече у них будет совсем мало.
"Спартак-2" – "Динамо-Москва"
"Динамо" наверняка мечтает сразиться с "красно-белыми". Мечтам будет суждено осуществиться уже через полгода. Никто не сомневается, что "бело-голубые" окажутся в РФПЛ. А пока что подопечным Юрия Калитвинцева предстоит непростая встреча против второй команды "Спартака". Простой прогулки у гостей не получится Молодёжь "красно-белых" показывает добротный футбол, оказавшись уже на четвёртой позиции в ФНЛ.
"Балтика" – "Луч-Энергия"
От "Балтики" ждут подвига и чуда. Однако в прошлом туре калининградцы не смогли обыграть "Спартак-Нальчик". Туров и надежды у Черевченко с каждой встречей меньше, но одна из самых интересных интриг ФНЛ ещё жива. Учитывая финансовые проблемы гостей, "Балтика" должна побеждать. И если хозяева наберут три очка, то сопереживателей у них добавится.
"Кубань" – "Мордовия"
Кубанцы дома сыграли 13 матчей (+4,=7,-2,14:11). Отметим тот факт, что уже 6 поединков подряд краснодарцы дома не проигрывают. "Мордовия" в гостях провела то же количество матчей – 13 (+4,=0,-9,13:21). Очень бескомпромиссная на выезде команда. Ещё ни разу не сыграла вничью, к тому же два последних поединка были саранской командой проиграны.
"Факел" – "Сибирь"
В первом круге Шахов и Глушков стали авторами забитых мячей, что привело к ничейному результату. Весной "Факел" ещё ни разу не забил. Учитывая их желание оказаться в заветной четвёрке, три очка должны оказаться у хозяев. Иначе кризис можно считать затянувшимся.
Константин Лицин
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