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Экс-президент "Бордо" зажег файер на трибуне после матча с "Монпелье"

Бывший президент "Бордо" Жан-Луи Трио был замечен за использованием пиротехники на стадионе после субботнего матча 30-го тура чемпионата Франции по футболу с "Монпелье", сообщает France Football.

"Бордо" в субботу на своем поле разгромил "Монпелье" со счетом 5:1. По окончании игры Трио, 9 марта объявивший об уходе с поста президента жирондинцев, поднялся на трибуну с активными фанатами клуба и зажег файер, изобразив, будто курит сигару.
Теги: Бордо Монпелье
Сегодня, 13:25
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