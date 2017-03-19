Экс-президент "Бордо" зажег файер на трибуне после матча с "Монпелье"

Бывший президент "Бордо" Жан-Луи Трио был замечен за использованием пиротехники на стадионе после субботнего матча 30-го тура чемпионата Франции по футболу с "Монпелье", сообщает France Football.



"Бордо" в субботу на своем поле разгромил "Монпелье" со счетом 5:1. По окончании игры Трио, 9 марта объявивший об уходе с поста президента жирондинцев, поднялся на трибуну с активными фанатами клуба и зажег файер, изобразив, будто курит сигару.