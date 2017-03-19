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Роман Бюрки: рад, что нам удалось победить и сыграть на ноль

Голкипер дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки прокомментировал победу своей команды в матче против "Ингольштадта" (1:0) в 25-м туре чемпионата Германии.

"Ингольштадт" провел хороший матч. Они здорово организовали свою игру, много атаковали, выигрывали подборы. Вот почему нам было трудно навязать свою игру. Я чувствую себя очень хорошо. Наш стиль игры мало изменился, по сравнению с прошлым сезоном. Я рад, что нам удалось победить и сыграть на ноль", - цитирует Бюрки официальный сайт клуба.
Теги: Боруссия Д Ингольштадт 04
Сегодня, 20:14
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