Роман Бюрки: рад, что нам удалось победить и сыграть на ноль

Голкипер дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки прокомментировал победу своей команды в матче против "Ингольштадта" (1:0) в 25-м туре чемпионата Германии.



"Ингольштадт" провел хороший матч. Они здорово организовали свою игру, много атаковали, выигрывали подборы. Вот почему нам было трудно навязать свою игру. Я чувствую себя очень хорошо. Наш стиль игры мало изменился, по сравнению с прошлым сезоном. Я рад, что нам удалось победить и сыграть на ноль", - цитирует Бюрки официальный сайт клуба.