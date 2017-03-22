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Леонид Слуцкий: "Арсенал" напоминает мне избалованного талантливого ребенка

Экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением об игре лондонского "Арсенала".

"Не знаю, трагедия это или нет, но мне кажется, что команда далеко ушла от основных целей и задач. "Арсенал" настолько заигрался в такие постулаты, как молодежь, воспитание игроков, красивая игра, что все это привело к внутренней безответственности.

Команда напоминает мне избалованного талантливого ребенка – как художник, который может нарисовать вообще все, что угодно, если будет вдохновение, а может вообще на захотеть рисовать. Для меня яркий пример – это Озил. Блестящий футболист, но играет, когда захочет", – цитирует Слуцкого "Матч ТВ".
Теги: Слуцкий Арсенал
Сегодня, 01:14
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№1 Написал: D-link (Сегодня, 01:39) #
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Пельмень мне напоминает недотраханного пингвина. Лень, повернись! А, не. дотраханного

Человек-говно, которому даже его игроки говорили, что он не только п***к, а еще и 3,14дор! Что, и пингвины в куй отослали чмыря? Большой Театр ждет
Регистрация: 21.03.2017
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