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В Англии сняли альтернативный фильм о российских болельщиках
Британское объединение Copa90 сняло альтернативный фильм о российских футбольных болельщиках перед ЧМ-2018 в России. Об этом сообщил один из создателей фильма Мартино Симчик.
Напомним, BBC показал в феврале фильм о российских болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе на чемпионате Европы.
Позднее журналисты из компании Copa90 поставили под сомнение утверждения об агрессивности российских фанатов и решили снять свою версию фильма под названием "Должны ли мы бояться чемпионата мира в России?" о местных болельщиках, в котором приняли участие генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, известные российские журналисты Игорь Рабинер и Дмитрий Дерунец, а также представители фанатских движений. Фильм вышел 10 марта.
"Мы уже давно делаем видео о фанатской культуре, футбол - это же уникальная штука, мало что может объединять в таком формате столько людей. И, конечно, в преддверии чемпионата мира к вашей стране огромный интерес.
Почти все в нашей съемочной группе были у вас в первый раз, Россия - обычная страна, как и все другие, впечатляют широкие пространства, проспекты, оставшиеся с советских времен. Никакого недружелюбия, закрытости я не увидел, наоборот, подтвердился другой стереотип - о русском гостеприимстве", - цитирует Симчик Life.ru.
Напомним, BBC показал в феврале фильм о российских болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе на чемпионате Европы.
Позднее журналисты из компании Copa90 поставили под сомнение утверждения об агрессивности российских фанатов и решили снять свою версию фильма под названием "Должны ли мы бояться чемпионата мира в России?" о местных болельщиках, в котором приняли участие генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, известные российские журналисты Игорь Рабинер и Дмитрий Дерунец, а также представители фанатских движений. Фильм вышел 10 марта.
"Мы уже давно делаем видео о фанатской культуре, футбол - это же уникальная штука, мало что может объединять в таком формате столько людей. И, конечно, в преддверии чемпионата мира к вашей стране огромный интерес.
Почти все в нашей съемочной группе были у вас в первый раз, Россия - обычная страна, как и все другие, впечатляют широкие пространства, проспекты, оставшиеся с советских времен. Никакого недружелюбия, закрытости я не увидел, наоборот, подтвердился другой стереотип - о русском гостеприимстве", - цитирует Симчик Life.ru.
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