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В Англии сняли альтернативный фильм о российских болельщиках

Британское объединение Copa90 сняло альтернативный фильм о российских футбольных болельщиках перед ЧМ-2018 в России. Об этом сообщил один из создателей фильма Мартино Симчик.

Напомним, BBC показал в феврале фильм о российских болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе на чемпионате Европы.

Позднее журналисты из компании Copa90 поставили под сомнение утверждения об агрессивности российских фанатов и решили снять свою версию фильма под названием "Должны ли мы бояться чемпионата мира в России?" о местных болельщиках, в котором приняли участие генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, известные российские журналисты Игорь Рабинер и Дмитрий Дерунец, а также представители фанатских движений. Фильм вышел 10 марта.

"Мы уже давно делаем видео о фанатской культуре, футбол - это же уникальная штука, мало что может объединять в таком формате столько людей. И, конечно, в преддверии чемпионата мира к вашей стране огромный интерес.

Почти все в нашей съемочной группе были у вас в первый раз, Россия - обычная страна, как и все другие, впечатляют широкие пространства, проспекты, оставшиеся с советских времен. Никакого недружелюбия, закрытости я не увидел, наоборот, подтвердился другой стереотип - о русском гостеприимстве", - цитирует Симчик Life.ru.
Сегодня, 10:56
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(6)
№5 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 11:49) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
да и хрен то на этих подстилок американских
Регистрация: 3.02.2011
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:33) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Россия - обычная страна, как и все другие

ну вот... а нам вешают, что мы великие
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 11:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Появление неистового Дерунца ,отвесившего полноценный пендель болельщику на поле под камерами, неуместно в фильме подобной направленности.
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:00) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
наш ответ чемберлену


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:00) #
  • +1
  •  (9)
online

Ну вот..., есть же и у них здравомыслящие люди....!
Регистрация: 28.12.2015
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