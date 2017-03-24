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Олег Романцев: многие футболисты сборной России не соответствуют уровню национальной команды (8)
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Ибраим Камара: мы знали, что сборная России - очень сильная команда (видео)
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Ибраим Камара высказался о победе над Россией в товарищеском матче.
- Была очень сложная игра для нас. Мы знали, что сборная России - очень сильная команда. Играли была очень тяжелой, но мы ждали своего шанса и выиграли.
Для нас эта игра - подготовка. Сейчас у нас очень надежная команда, мы играем для будущего", - сказал Камара.
Rusfootball.info
- Была очень сложная игра для нас. Мы знали, что сборная России - очень сильная команда. Играли была очень тяжелой, но мы ждали своего шанса и выиграли.
Для нас эта игра - подготовка. Сейчас у нас очень надежная команда, мы играем для будущего", - сказал Камара.
Rusfootball.info
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