Ибраим Камара: мы знали, что сборная России - очень сильная команда (видео)

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Ибраим Камара высказался о победе над Россией в товарищеском матче.- Была очень сложная игра для нас. Мы знали, что сборная России - очень сильная команда. Играли была очень тяжелой, но мы ждали своего шанса и выиграли.Для нас эта игра - подготовка. Сейчас у нас очень надежная команда, мы играем для будущего", - сказал Камара.