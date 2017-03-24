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Ибраим Камара: мы знали, что сборная России - очень сильная команда (видео)

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Кот-д'Ивуара Ибраим Камара высказался о победе над Россией в товарищеском матче.

- Была очень сложная игра для нас. Мы знали, что сборная России - очень сильная команда. Играли была очень тяжелой, но мы ждали своего шанса и выиграли.

Для нас эта игра - подготовка. Сейчас у нас очень надежная команда, мы играем для будущего", - сказал Камара.



Rusfootball.info
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России Rвидео
Сегодня, 21:36
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11
(1)
№11 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 23:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уберите этого тренера!!!Бухаров в сборной....ужас...
Регистрация: 16.11.2014
№10 Написал: nami-sv (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
политес.
Регистрация: 9.08.2015
№9 Написал: dima0501 (Сегодня, 22:06) #
  • +3
  •  (3)

Вот гады еще и стебаются ,мало того что на поле поиздевались.
Регистрация: 28.09.2016
№8 Написал: Ziggy13 (Сегодня, 21:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Мы знали что Россия сильная команда... поэтому особо и не играли, они видимо тоже.
Регистрация: 17.03.2017
№7 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:51) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Стыд и срам.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№6 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 21:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
На словах очень сильны,особенно речи Головина ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№5 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Паспортисты просрали неграм с БЕРЕГА СЛОНОВОЙ КОСТИ!!!
Хотя... они на 47-м месте... confused
Регистрация: 6.12.2014
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 21:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Сарказм..понимаю...
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:40) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ну понятно. вежливость победителя
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 21:39) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Еще и прикалывается копченный! smile
Регистрация: 13.08.2009
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:37) #
  • +3
  •  (3)
online

..но не думали, что "настолько"))
Регистрация: 29.08.2016
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