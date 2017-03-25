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Евгений Макеев: уверен, матч с "Црвеной Звездой" будет интересным

Защитник "Спартака" Евгений Макеев рассказал о проведении товарищеского матча с сербской "Црвеной Звездой".

"Для наших болельщиков было очень важно, что первый матч на новом стадионе был сыгран именно с "Црвеной Звездой", являющейся нашим другом.

5 сентября 2014 года в день открытия стадиона "Спартака" был сыгран отличный матч. Собралось много болельщиков. Все было замечательно!

Теперь "Спартак" посетит Белград. Уверен, матч будет интересным. Ожидаем, что на стадионе будет много болельщиков красно-белых, наших и сербских", - цитирует Макеева официальный сайт "Црвены Звезды".
Теги: Макеев Спартак
Сегодня, 11:44
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№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:19) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
На этот раз Канга им забьет.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: corone`r (Сегодня, 11:53) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Комбаров чмошник,без свистка тогда со штрафного забил,да в пределах правил,но с друзьями так не делают.


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-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010
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