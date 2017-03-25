Евгений Макеев: уверен, матч с "Црвеной Звездой" будет интересным

Защитник "Спартака" Евгений Макеев рассказал о проведении товарищеского матча с сербской "Црвеной Звездой".



"Для наших болельщиков было очень важно, что первый матч на новом стадионе был сыгран именно с "Црвеной Звездой", являющейся нашим другом.



5 сентября 2014 года в день открытия стадиона "Спартака" был сыгран отличный матч. Собралось много болельщиков. Все было замечательно!



Теперь "Спартак" посетит Белград. Уверен, матч будет интересным. Ожидаем, что на стадионе будет много болельщиков красно-белых, наших и сербских", - цитирует Макеева официальный сайт "Црвены Звезды".