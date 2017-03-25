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СМИ: Эммануэль Эменике планирует вернуться в российскую премьер-лигу

Нападающий "Фенербахче" Эммануэль Эменике не собирается продлевать контракт с турецкой командой и планирует вернуться в российский чемпионат, передает Sporx.com.

Сообщается, что агент 29-летнего экс-спартаковца уже провел переговоры с несколькими клубами из России.
Теги: Эменике
Сегодня, 12:58
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(3)
№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 14:02) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
своих людоедов хватает


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
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