СМИ: Эммануэль Эменике планирует вернуться в российскую премьер-лигу

Нападающий "Фенербахче" Эммануэль Эменике не собирается продлевать контракт с турецкой командой и планирует вернуться в российский чемпионат, передает Sporx.com.



Сообщается, что агент 29-летнего экс-спартаковца уже провел переговоры с несколькими клубами из России.