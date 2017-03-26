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Франция уверенно переиграла Люксембург

В рамках квалификации ЧМ-2018 сборная Люксембурга уступила французам.

Чемпионат мира-2018. Отборочный этап

Люксембург - Франция - 1:3

Голы: Жиру, 36, 85, Жоаким, 38, Гризманн, 42

Люксембург: Морис, (Шон, 26), - Муч, (Бонерт, 69), Шано, Мальже - Мартинш Перейра, Янс, Жерсон, Филиппс, Бенси - Да Мота, (Родригеш, 88), Жоаким.

Франция: Льорис - Косьельни, Менди, Сидибе, (Жалле, 68), Умтити - Канте, Матуиди, (Рабио, 89), Пайе, (Мбаппе, 85), Гризманн - Жиру, Дембеле.

Предупреждения: Матюди, 37.
Теги: Сборная Франции Сборная Люксембурга
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