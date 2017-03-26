Максим Канунников: с нетерпением ждем матча с Бельгией (видео)

Нападающий сборной России Максим Канунников после тренировки национальной команды в Краснодаре ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент Rusfootball.info.







- Как настроение перед матчем с Бельгией?



- Готовимся в обычном режиме. С нетерпением ждем этой игры. Хочется сыграть на новом стадионе и проверить свои силы.



- Ошибки по матчу с Кот-д'Ивуаром разобрали?



- Да, вчера разобрали. Поняли, в чем были неправы. Показали хорошие моменты и те, которые не получились.



- Что можете сказать о сборной Бельгии?



- Команда хорошая. Никого выделять не буду. Очень качественные игроки. Каждый хорош по своему.



- Сегодняшняя тренировка под проливным дождем носила больше восстановительный характер или какие-то детали по предстоящему матчу отрабатывали?



- И тактически поработали, и над вариантами развития атаки. Немного восстановительно, и немного подготовительно.



- Как планируете играть с Бельгией? Первым номером или подстраиваться под соперника?



- У нас еще будут теоритические занятия и тренер скажет как мы будем играть.



- Можете сказать сильные/слабые стороны Бельгии?



- Как я уже сказал, в целом это очень хорошая команда. Посмотрим.



- Смотрели вчерашний матч с Грецией?



- Только первый тайм.



- Результат удивил?



- Ну, я думал, что бельгийцы выиграют. Но опять же, все умеют играть.



- В чем именно сборная России сможет прибавить в матче с Бельгией?



- Мы должны будем в каждой игре прибавлять.



- А в чем именно нужно прибавить в первую очередь?



- Немного скорости добавить.



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