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Максим Канунников: с нетерпением ждем матча с Бельгией (видео)
Нападающий сборной России Максим Канунников после тренировки национальной команды в Краснодаре ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент Rusfootball.info.
- Как настроение перед матчем с Бельгией?
- Готовимся в обычном режиме. С нетерпением ждем этой игры. Хочется сыграть на новом стадионе и проверить свои силы.
- Ошибки по матчу с Кот-д'Ивуаром разобрали?
- Да, вчера разобрали. Поняли, в чем были неправы. Показали хорошие моменты и те, которые не получились.
- Что можете сказать о сборной Бельгии?
- Команда хорошая. Никого выделять не буду. Очень качественные игроки. Каждый хорош по своему.
- Сегодняшняя тренировка под проливным дождем носила больше восстановительный характер или какие-то детали по предстоящему матчу отрабатывали?
- И тактически поработали, и над вариантами развития атаки. Немного восстановительно, и немного подготовительно.
- Как планируете играть с Бельгией? Первым номером или подстраиваться под соперника?
- У нас еще будут теоритические занятия и тренер скажет как мы будем играть.
- Можете сказать сильные/слабые стороны Бельгии?
- Как я уже сказал, в целом это очень хорошая команда. Посмотрим.
- Смотрели вчерашний матч с Грецией?
- Только первый тайм.
- Результат удивил?
- Ну, я думал, что бельгийцы выиграют. Но опять же, все умеют играть.
- В чем именно сборная России сможет прибавить в матче с Бельгией?
- Мы должны будем в каждой игре прибавлять.
- А в чем именно нужно прибавить в первую очередь?
- Немного скорости добавить.
Rusfootball.info
- Как настроение перед матчем с Бельгией?
- Готовимся в обычном режиме. С нетерпением ждем этой игры. Хочется сыграть на новом стадионе и проверить свои силы.
- Ошибки по матчу с Кот-д'Ивуаром разобрали?
- Да, вчера разобрали. Поняли, в чем были неправы. Показали хорошие моменты и те, которые не получились.
- Что можете сказать о сборной Бельгии?
- Команда хорошая. Никого выделять не буду. Очень качественные игроки. Каждый хорош по своему.
- Сегодняшняя тренировка под проливным дождем носила больше восстановительный характер или какие-то детали по предстоящему матчу отрабатывали?
- И тактически поработали, и над вариантами развития атаки. Немного восстановительно, и немного подготовительно.
- Как планируете играть с Бельгией? Первым номером или подстраиваться под соперника?
- У нас еще будут теоритические занятия и тренер скажет как мы будем играть.
- Можете сказать сильные/слабые стороны Бельгии?
- Как я уже сказал, в целом это очень хорошая команда. Посмотрим.
- Смотрели вчерашний матч с Грецией?
- Только первый тайм.
- Результат удивил?
- Ну, я думал, что бельгийцы выиграют. Но опять же, все умеют играть.
- В чем именно сборная России сможет прибавить в матче с Бельгией?
- Мы должны будем в каждой игре прибавлять.
- А в чем именно нужно прибавить в первую очередь?
- Немного скорости добавить.
Rusfootball.info
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