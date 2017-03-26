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Максим Канунников: с нетерпением ждем матча с Бельгией (видео)

Нападающий сборной России Максим Канунников после тренировки национальной команды в Краснодаре ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент Rusfootball.info.



- Как настроение перед матчем с Бельгией?

- Готовимся в обычном режиме. С нетерпением ждем этой игры. Хочется сыграть на новом стадионе и проверить свои силы.

- Ошибки по матчу с Кот-д'Ивуаром разобрали?

- Да, вчера разобрали. Поняли, в чем были неправы. Показали хорошие моменты и те, которые не получились.

- Что можете сказать о сборной Бельгии?

- Команда хорошая. Никого выделять не буду. Очень качественные игроки. Каждый хорош по своему.

- Сегодняшняя тренировка под проливным дождем носила больше восстановительный характер или какие-то детали по предстоящему матчу отрабатывали?

- И тактически поработали, и над вариантами развития атаки. Немного восстановительно, и немного подготовительно.

- Как планируете играть с Бельгией? Первым номером или подстраиваться под соперника?

- У нас еще будут теоритические занятия и тренер скажет как мы будем играть.

- Можете сказать сильные/слабые стороны Бельгии?

- Как я уже сказал, в целом это очень хорошая команда. Посмотрим.

- Смотрели вчерашний матч с Грецией?

- Только первый тайм.

- Результат удивил?

- Ну, я думал, что бельгийцы выиграют. Но опять же, все умеют играть.

- В чем именно сборная России сможет прибавить в матче с Бельгией?

- Мы должны будем в каждой игре прибавлять.

- А в чем именно нужно прибавить в первую очередь?

- Немного скорости добавить.

Rusfootball.info
Теги: Канунников Сборная России Rвидео
Сегодня, 13:04
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(0)
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:57) #
  • -1
  •  (3)
online

прибавить??? laughing
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 13:56) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Радует, что хоть после игры, наши футболисты понимают в чем были ошибки. теперь бы, еще во во время игры понимать научились... sunglasses


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 13:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
- В чем именно сборная России сможет прибавить в матче с Бельгией?
- Мы должны будем в каждой игре прибавлять.
- А в чем именно нужно прибавить в первую очередь?
- Немного скорости добавить.

ПЦ.
Регистрация: 6.12.2014
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